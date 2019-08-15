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雲端最前線／見光死 「吳韓會」因「這個原因」臨時喊卡？

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新聞節目中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜代表國民黨參選2020總統後，除了面臨黨內整合困境外，又先後遭黨內同志爆料，挑戰2020陷入苦戰。據黨內最新消息指出，韓國瑜14日晚間下班後，將北上找黨主席吳敦義，商討未來選戰規劃事宜，但疑似因為消息曝光而取消，韓國瑜也親自致電吳敦義改約其他時間，為何曝光就要改期？是怕吳韓會面當中，那些事情被媒體知道會影響選情？還是吳韓之間其實各懷鬼胎，沒有任何的信任基礎？對此議題，《雲端最前線》15日邀請作家苦苓、資深財經專家黃世聰、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深入討論。

韓國瑜挑戰2020陷入苦戰，據黨內最新消息指出，韓國瑜14日晚間將北上與吳敦義會面，國民黨副主席兼秘書長曾永權將作陪，不過韓國瑜北辦主任鄭世維表示，不知情。

黨內人士表示，吳敦義與韓國瑜見面討論選情十分合理，韓國瑜來拜訪吳敦義主要是商談未來選戰規劃，這是一週前就安排好的，並不是外界所稱因為選情告急才有此會談，會中會談北部跟南部競選總部分工規劃。不過，韓國瑜原本在6點下班後搭高鐵北上，與吳敦義約在敦化南路某間具有包廂的餐廳會面，但因為消息曝光後告吹，國民黨文傳會代理主委程美華受訪也證實雙方會面已經取消，將改約其他時間。

▲▼韓國瑜出席高雄市校長聯席會議。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜出席高雄市校長聯席會議。（圖／記者洪正達攝）

此外，針對國民黨中評委陳宏昌日前公開批評韓國瑜「國民黨怎麼可以提名一個整天打麻將、整天吃喝玩樂抱女人的人當總統」。前高雄縣長楊秋興還說，「『吃、喝、嫖、賭』都是過去式，但小三、酗酒、夜店是現在進行式啊！」國民黨中常會14日通過提案，選舉期間應該嚴格執行黨紀，凡是汚衊黨參選人者，應立即開除黨籍。

另外，對於郭台銘、王金平、柯文哲2020是否合作動向成謎。一場千人祈福宗教活動將在18日於桃園巨蛋登場，主辦單位邀請了郭台銘、柯文哲、王金平三人，若三方都決定出席，將會是首場「郭柯王」會面，受到各界矚目。不過，劉宥彤表示，目前還沒有決定要參加，但郭柯王三方幕僚會面一定會在星期日以前。對於郭台銘是否有選總統意願，郭核心幕僚劉宥彤14日表示，台灣人民不會期待用這樣的方式決定誰選總統，但「選賢與能，有能者居之」。議題，《雲端最前線》15日邀請作家苦苓、資深財經專家黃世聰、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深入討論。

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當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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關鍵字：雲端最前線,楊文嘉,郭台銘,王金平,柯文哲,韓國瑜,政治獻金,劉宥彤,吳敦義

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