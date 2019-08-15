川普籲中國要「人道處理香港」　邀請習近平會談解決紛爭

▲川習6月底在G20峰會上碰面。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

美國總統川普目前正在「放暑假」，但在當地時間14日晚間突然發了多則有關中國與香港情勢的推文，他暗示中國應該要「人道地」對待香港問題。川普也認為，相信習近平可以解決問題，還突然邀請對方來個私人會面。



川普第一則推文中談到美中兩國之間的貿易戰，他提到，與中國之間恢復通話是好事，中國正在靠貨幣貶值來消化美國加徵關稅的影響，而日期延後的加徵關稅期限，事實上對美國消費者來說根本沒差，反而是對中國的幫助更大。川普提到，「中國當然想要達成協議，但是先讓他們人道地對待香港問題吧」。

下一則推文中，川普再次強調自己與中國國家主席習近平的關係，「我很了解習主席，他是個偉大的領袖，得到人民的敬重，他也是個好人，我毫不懷疑習主席想要盡快並人道地解決香港問題的心，他絕對做得到，來場私人會面如何？」

外傳中國已經派部隊進駐香港邊界，美國的一張衛星照也曝光，顯示深圳灣運動中心已經停滿了軍用車輛，國務院也在14日表達關切，發言人再次呼籲各方不要使用暴力，香港政府必須尊重言論以及和平集會的自由，北京也應該要堅守承諾，維持香港的高度自治。

發言人提到，抗議示威活動充分表現香港人民對於自治權受到侵蝕的擔憂，「香港自治持續受到破壞，讓香港長期以來在國際事務中的特殊地位受到影響和危險」。美國多名資深參議員也不斷呼籲川普政府，應該要對中國採取更嚴厲的立場。

▼衛星照顯示，中共解放軍大批軍車人員集結深圳，與香港一橋之遙。（圖／路透）