NCC擺不平！富邦系三代理商發出22頻道雙北13萬戶下架通知

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NCC14日出面協調！富邦三代理商發出22頻道9月雙北13萬戶下架通知

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▲▼國家通訊傳播委員會NCC（圖／ETtoday資料照片）
▲國家通訊傳播委員會NCC（圖／ETtoday資料照片）

記者陳世昌／台北報導

國家通訊傳播委員會(NCC)14日邀請大享、浩嗚、優視、永鑫等四家頻道代理商，以及北都、全國兩家有線系統協商2018年頻道授權費爭議，目前確定大享、浩嗚、優視這三家「泛富邦集團代理商」合計22頻道已發出9月1日「下架同意書」，合計雙北市有13萬戶受影響。但全國有線電視董事長李光漢表示，我們絕不會同意下架，除非對方硬來。

大享、浩嗚、優視等三家頻道代理商日前發函給新北市「全國數位有線」、台北市「北都」兩有線系統，9月1日起將下架其所代理的東森、緯來、momo TV、福斯家族、龍祥電影等合計22個頻道。代理HBO、三立的永鑫、佳訊兩家頻道代理商則是發函，請「全國數位有線」、「北都」盡速洽談合約，但並未通知要下架。

有線電視再爆授權紛爭，NCC也火速出面處理，14日由委員郭文忠主持協商，但雙方的結論就是繼續協商並無具體進展，若雙方協商再無共識，新北市有8萬戶，台北市有5萬戶，合計有13萬戶家庭可能看不到東森新聞台、緯來體育台等知名頻道。但NCC在協調會時強調，頻道上下架一定要按既定規則，否則不准逕行上下架。

出席協商會議的李光漢強調，「我們是絕不會簽下架同意書，因為這些是不可取代的頻道，比如這次要停東森電影台、新聞台、緯來電影台，下架後就沒有可以取代更換的了。NCC在審核下架申請時，你拿掉一個電影台要遞補另一個電影台，讓觀眾權益不致受損，不是說隨便拿一個頻道來更換就可以。」
▲▼全國數位有線電視董事長李光漢（圖／記者陳世昌攝）
▲全國數位有線電視董事長李光漢（圖／記者陳世昌攝）

全國表示，目前只有大享、浩嗚、優視通知要下架，這三家有發出「下架同意書」，全國節目部副總田馨表示，「我們有釋出善意，願意比照同業以暫付款方式一次付107、108年兩年費用。同業還沒人付108年的版權費，但我們願意先付，我們也回文『優視』，支票也寄給對方，可惜對方回函說不接受，堅持要MG10。」

什麼是MG15、MG10？
最低保證戶數Minimum Guarantee15％，簡稱MG15；Minimum Guarantee10％，簡稱MG10。有線電視新加入經營的系統，在購買頻道版權時的最低保證戶數(最低消費額)，通常以該經營區內行政戶數為基準，再乘以MG%，來做為版權收費起跳價格。

李光漢還透露，最近他跟「佳訊」董事長練台生商談授權時有講到，「我全國數位已經經營到第5年了，你MG要到第幾年？如果經營到第10年還跟我拿MG沒有這個道理，經營成本都比別人高，這叫什麼經營？你們要MG可以同意，但要有個期限嘛！不能說只要不符你的規則，永遠都要MG，就算沒有達到戶數難道要20年都MG！」

李光漢認為，他與練台生是一種理性的協商，練也願意重新思考這個問題，不是動不動就說你不服從就要下架，練台生可說是業界最凶悍的代理商，但也不會這麼做。「是因為凱擘與我們在競爭區，他認為我們在搶客戶，所以用這方法。但是這執照不是我們搶來偷來的，是NCC開放競爭的政策，要追究是不是要追究NCC？這是國家政策不是嗎？不能說因為這政策拿我們來當犧牲品。」

近來的有線電視產業秩序紛亂、糾紛不斷，整個業界生態大變！資深業者也不禁感嘆，雖然有線電視一直都是大財團在幕後主導的產業，但以前要「喬頻道」至少還有3組人馬可以相互說話，現在則是1家獨大、1個人說了算！以前黎智英的《壹電視》在易主給練台生之後，還可以上架到有線電視播出，但現在是就算練台生講了也沒用的時代。

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關鍵字：NCC,媒體產業,有線電視

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