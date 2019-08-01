獨／緯來、東森14頻道爆「9月斷訊危機」　雙北13萬有線戶受影響

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緯來、東森14頻道爆「9月斷訊危機」　雙北13萬有線收視戶受影響

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▲▼緯來電視網總公司外觀。（圖／記者湯興漢攝）
▲緯來電視網。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者陳世昌／台北報導

Eleven Sports 1與大豐有線電視斷訊爭議才剛告一段落，業界又驚傳九月一日將有近年規模最大的14個頻道斷訊，雙北市有13萬戶家庭受影響。

NCC31日證實，已收到頻道代理商發文，包括東森電視家族8個頻道、緯來家族5個頻道，還有上個月才盛大改名的MOMOTV綜合台，總共14個頻道，已發出頻道下架同意書給「北都」、「全國」兩家系統，預計於9月1日切斷訊號提供，若雙方協商再無共識，新北市有8萬戶，台北市有5萬戶，合計有13萬戶家庭看不到東森新聞台、緯來體育台等知名頻道。

NCC平台事業管理處代處長蔡國棟表示，7月31日收到頻道代理商「大享」頻道的公文告知，其所代理的13個頻道，以及富邦集團旗下的MOMOTV台，合計14個頻道發給有線系統的下架同意書。

業界指出，「大享」是因為與全國、北都無法談攏2018年的授權費，所以決定停止授權不再合作，並提前通知有線台將於九月一日下架頻道，以便於有線統提前向NCC申請更換頻道。由於時間點剛好發生Eleven Sports 1也是因為事先發給了大豐系統下架同意書，盡管雙方仍在調處商談中，但Eleven Sports 1仍按原預定時間於6月1日下架造成斷訊事實，「大享」案是否會比照辦理，引起關注。

蔡國棟指出，過去這段時間NCC協助頻道、系統爭議的調處案並沒有「大享」案，是突然跑出來的案子，此案是否要調處，要看雙方之中是否有意願，無論如何NCC還是希望雙方能坐下來談，或者由NCC組平台來溝通，不限於調處這個管道。
 ▲▼東森電視台（示意圖/記者徐文彬攝）
▲東森電視台（示意圖／記者徐文彬攝）

請繼續往下閱讀...

收到下架通知的「北都有線電視」表示，「代理商就是要我們9/1下架啊！但我們已經請他們來依照其他系統現有條件來簽約，總之我們本來就要談了，並沒有不簽約喔！」北都強調，下架同意是頻道代理商「大享」發出的，並不是東森電視台、緯來電視台發出的。

北都認為，因為北都在台北市搶了許多凱擘有線電視MSO的客戶，是競爭對手，所以凱擘所屬的頻道代理「大享」才會針對北都有大規模斷訊的想法。北都不具名高層透露，「之前的凱擘不是說放棄頻道代理嗎？結果換了一個『大享』，就是換湯不換藥啦！」
▲▼台灣大哥大董事長蔡明忠表示，MOMOTV有信心扛起翻轉國內電視和內容產業的大旗，在即將來臨的5G時代開啟「內容為王、科技為用、終端實踐」的電視產業新紀元。（圖／MOMOTV提供）
▲台灣大哥大董事長蔡明忠與MOMOTV（圖／MOMOTV提供）

北都高層強調，「針對2018年的版權費，我們公司是有意願要簽約的，大家就把條件講清楚，不然其實他們也站不住腳，北都2017是依據MG10或MG15先付，但不論是15或10，依據公平會裁示的合理金額都是溢繳，而2018我們認為應比照現有有線電視業者的條件來談。」

什麼是MG15、MG10？
最低保證戶數Minimum Guarantee15％，簡稱MG15；Minimum Guarantee10％，簡稱MG10。有線電視新加入經營的系統，在購買頻道版權時的最低保證戶數(最低消費額)，通常以該經營區內行政戶數為基準，再乘以MG%，來做為版權收費起跳價格。

另一家也收到頻道下架通知的「全國數位有線電視」董事長李光漢表示，絕不會同意這14個頻道被「下架」，「我們也有意願要購買，希望能依照現行業界規則來談授權費用，例如去年全國數位與民視簽定的授權，就是以實際戶數打6折的業界規則來簽。」

全國數位節目部副總田馨指出，之前是凱擘代理東森電視、緯來電視這13個頻道，當時全國多付了非常多保證金，現在突然換了代理商不願意承認之前付的，即使這樣也沒關係，全國可以先付2018保證金，以同業條件付款，是對方不同意。

田馨無奈表示，前兩年付給凱擘105、106年的MG15版權費，如果改以公平會的MG10來算，已經可以預付到107年底，這筆費用應該從凱擘這邊轉過來，但「大享」不肯，那就重新簽約沒關係，依市場機制，但對方又不肯。
▲▼國家通訊傳播委員會NCC（圖／ETtoday資料照片）
▲國家通訊傳播委員會NCC（示意圖／ETtoday資料照片）

全國高層認為，「『大享』目的就是要打死我們。重點就是他們逼迫我們要我們下架，這些是重要的基本頻道也是優勢頻道，我們不可能下架，我們也不是沒付錢，有付了保證金。因為他是新的代理商，之前的帳他不認，那沒關係就重新簽，用無差別待遇，對方也不肯。怎樣他都不肯，他的目的就是要把新業者趕出市場。這樣是很惡劣的。」

面對業界紛亂秩序，NCC表示，現在是頻道代理商跟系統經營者之間在做協調，各自表達自己的意願是怎麼樣，「大享」已發文讓NCC知道，接下來就是要看有線系統面對代理商的要求做什麼樣的動作，NCC還是會跟業者講，要按照程序來，這是法規上的規定。

蔡國棟強調，NCC關注產業秩序與消費者保障這兩個面向，「斷訊」並不是一個處理這種爭議事件好的方向，NCC會積極協調雙方，不要以影響消費權益來做為談判手段。

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