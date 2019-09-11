　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

世新副校長陳清河任中天獨立審查人　NCC要觀察是否自律公平報導

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

圖一：世新大學副校長陳清河盼研討會成為意見平台，為政府人民提供年金改革建言。（圖／世新大學提供）
▲世新大學副校長陳清河（圖／世新大學提供）

記者陳世昌／台北報導

中天電視為改善新聞內容與作業，力邀世新大學副校長陳清河擔任新聞獨立審查人，國家通訊傳播委員會(NCC)11日表示，陳清河上任後已針對中天新聞報導及節目之製播提出評議改進意見，但委員會議認為，中天電視營運及內容呈現仍有相當改善空間，且獨立審查人仍應持續對其新聞報導與節目進行評議及監督，進而呈現於內容之差異，仍待後續考核檢驗。

NCC11日審議「中天電視營運不當限期改正案」，雖然陳清河已接任獨立審查人且開始參與工作，但委員會仍決議改正案續行審議未通過。

NCC發言人蕭祈宏表示，中天電視董事長兼總經理潘祖蔭、董事林柏川、廖麗生，以及7月新上任的獨立審查人世新大學副校長陳清河11日都列席委員會議詢答，對理念與承諾都講了很多，但整體營運不當的部份是否完全改善，NCC委員仍有疑慮。

蕭祈宏表示，中天電視現在跟以前有不太一樣，有稍微好一點，但還不到一般電視台應有的自律、公平報導等該遵守的規範，所以委員認為還是要繼續觀察討論。

潘祖蔭、陳清河在11日的審議過程中都有表示，過去這段時間已請新聞部一定要做到查證的工作，有錯誤要馬上更正、道歉。陳清河是第一次到NCC來做意見交換溝通，有提到當初接下這個重擔，心裡上也是經過一翻掙扎，後來基於信任與責任才決定擔下。

陳清河提到，獨立審查人這樣的角色在國內是第一次出現，他也想了解跟其他國家有什麼不一樣？他覺得自律機制是一種事後的機制，獨立審查人是一種事前的機制，也就是說，新聞台要做好自律、公平，事前就要要求，不是事後的自律機制。
新聞,媒體,報社,中天電視,中國時報,旺旺集團,旺中集團（圖／記者張一中攝）
▲中天電視（資料照片／記者張一中攝）

陳清河還提到，這2個月來中天確實做到了政論節目與新聞的切割，新聞報導不會引述政論節目的內容，也看到觀眾的申訴並改善；中天對多元、非特定的新聞報導內容，也慢慢的浮現，對涉己事件、網路新聞的部份也切割得比較清楚，同時也要求同仁不要去涉及集團的商業事務。

蕭祈宏表示，此案續行審議目前沒有時間表，委員會隔一段時間就會拿出來討論，例如委外進行的7月份的電視新聞報導觀察報告即將出爐，會做為參考資料。

NCC電台與內容事務處簡任視察陳書銘表示，有關「中天電視營運不當限期改正事項」是今年5月由委員會決議對中天電視的要求，主要有4個部份，其中3項都已落實包括，補實適格性的新聞部主管(總監)、檢討自律規範及內控機制是否有落實事實查證與公平原則並做教育訓練、強化倫理委員會並檢討是否落實到新聞報導。只有獨立審查人制度這一項尚未完全落實。

請繼續往下閱讀...
ET快訊
即／「大港開唱」宣布明年停辦！中斷16年活動：感受不到市府支
Angelababy頻爆「和黃曉明4年婚變」　首鬆口回應了！
「台灣對我們來說完全沒用」！索羅門總理表態了
中秋連假天氣攻略出爐！「這2區」降雨一天比一天多
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

花蓮剷「綠癌」不手軟！每公斤加碼補助至8元　萬榮剷量最多

紅帽子、快車肉乾中鏢！中秋禮盒「過度包裝」　北市府抓7件最高罰15萬

「安信志工」協同「狗醫生」 關懷社區長輩度中秋

中秋連假全台天氣攻略來了！　漸進式變天：北、東降雨一天比一天多

對付空汙季見效！環署祭「差別費率調整」　去年秋冬汙染排放降8.4%

外送競爭激烈！Uber Eats全球趟次破10億　foodpanda訂單突破20倍

世新副校長陳清河任中天新聞獨立審查人　NCC觀察是否自律公平

約會費用全包還幫繳帳單！小資男打多份工　「買即期泡麵省錢」慘撞綠光一幕

理直氣壯當「普通女人」！《俗女養成記》江鵝「放棄跟老天爺直球對決」

21世紀的愛迪生　諾貝爾物理學獎得主中村修二談「藍光二極體」

三寶小黃加油站出口「棒賽違停」他重金屬死腔狂呼喚：象A掐！

色男北捷尾隨短裙長腿妹上手扶梯 拿手機「連拍底褲」正義哥壓制逮人

遇橘貓警衛夜間巡邏！每層都按　住戶問「去幾樓？」牠喵1聲回應

張杰x袁婭維合作《説散就散》 網友狂讚「根本神仙打架」

剛講完「他奶奶的」再爆粗口！　韓國瑜三民區座談會：逼～～～

Energy合體！坤達＋阿弟大跳《放手》　丸子、4 in Love也來了～

少年從小罹癌...肝臟長「20顆腫瘤」 主動放棄治療：捨不得媽媽辛苦

早餐時間到！喵兄弟化身「鬧鐘」瘋狂碎念+山竹塞嘴：快放飯R～

U18中華隊「捧金盃」凱旋歸國！　投手哽咽：達到爸生前給的目標

考試考不好就被爸爸打！　資優生反擊：你讓我變成怪物

花蓮剷「綠癌」不手軟！每公斤加碼補助至8元　萬榮剷量最多

紅帽子、快車肉乾中鏢！中秋禮盒「過度包裝」　北市府抓7件最高罰15萬

「安信志工」協同「狗醫生」 關懷社區長輩度中秋

中秋連假全台天氣攻略來了！　漸進式變天：北、東降雨一天比一天多

對付空汙季見效！環署祭「差別費率調整」　去年秋冬汙染排放降8.4%

外送競爭激烈！Uber Eats全球趟次破10億　foodpanda訂單突破20倍

世新副校長陳清河任中天新聞獨立審查人　NCC觀察是否自律公平

約會費用全包還幫繳帳單！小資男打多份工　「買即期泡麵省錢」慘撞綠光一幕

理直氣壯當「普通女人」！《俗女養成記》江鵝「放棄跟老天爺直球對決」

21世紀的愛迪生　諾貝爾物理學獎得主中村修二談「藍光二極體」

日職／先發1.1局退場　張奕氣自己不中用

中職／陳鏞基雙響締造滿貫百轟　史上第3人

「無瀏海MOMO」熱度打贏蘋果企業家驚呆　彩瑛撞臉超iPhone 11⋯連痣都對上

影／4歲女童用玩具釣竿　釣起15公斤大鯰魚

暗勸郭台銘？　朱立倫：中秋放下自我「萬事就會興旺」

孫女披婚紗特地飛來　百齡嬤拍下系列合照後安詳辭世

機車汰舊換新減徵貨物稅4000元　142萬輛機車已受惠

高中歷史新課綱「去中國化」　馬曉光批民進黨：倒行逆施、數典忘祖

日職／張奕1.1局挨轟失4分吞3連敗　羅德6比4勝歐力士

「大港開唱」宣布明年停辦！　中斷16年活動：已感受不到市府的支持

生活熱門新聞

比麥當勞還貴！他賣糖醋醬賺翻

棄單5千元早餐　客人出面道歉了

買小7咖啡！她踩雷：結帳2杯1..

iPhone XR降價「與iP..

京華城BabyBoss：營業到..

新iPhone台灣售價流出　網..

一張圖看中秋連假「北中南東」天..

琵琶颱風最快今生成模擬路徑曝　..

汐止好市多硬起來！霸王車上怒貼..

她搭車一個動作　長輩嚇壞：妳坐

發票中4千卻掰了！網見證悲催時..

咖啡店長深溝收銀爆紅　網全神到

重考12年拼牙醫！30歲女後悔..

妹子用氣炸鍋反胖5公斤　網曝關..

更多熱門

相關新聞

妙天違黨政軍投資媒體　NCC開罰200萬

悟覺妙天禪師日前籌設「國會政黨聯盟」完成法院登記、擔任政黨負責人。國家通訊傳播委員會(NCC)發現，他同時也投資「台灣藝術台」(台藝台)，是持股70%大股東，也兼任董事，明顯違反《衛星廣播電視法》黨政軍資金不能投資媒體的規定，合計重罰200萬元，並限期改正。

台中群健有線28萬戶10月斷訊危機

「斷訊」是有線電視上下游爭執的「最佳利益」？

談不攏就下架！有線電視爆新斷訊風暴

鄭俊卿接任有線寬頻產業協會理事長

關鍵字：

NCC媒體產業中天陳清河

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

14歲少女「自己烤爆米花」爆炸亡！辦公室小野道歉：我錯了

女兒生日當天　媽全身咬痕慘死家中

iPhone 11價格親民　網激推：真香

大老婆反擊！半版廣告「登小三半裸照」宣戰

身分證815中兩碼紅蝦鮮蚵吃到飽

京華城342億標售　年底熄燈

王瞳深夜約會馬俊麟逮到了！4天見2次「躲車裡暗著來」

時速88km　特斯拉駕駛、乘客睡死

他性侵被逮到　比特犬直接咬爛下體

女國中生「手牽手」墜18樓！大字趴地慘死

iPhone各地價格曝光　日本買省2千

男出差約情猝死是工傷　家屬獲賠

3款iPhone 11系列全新手機9/20在台開賣

馬俊麟騙妻對話曝光！約會王瞳同時傳訊正宮「想我嗎？」

情侶蘭潭溺斃　當地傳魚精抓交替

更多

最夯影音

更多

三寶小黃加油站出口「棒賽違停」他重金屬死腔狂呼喚：象A掐！

色男北捷尾隨短裙長腿妹上手扶梯 拿手機「連拍底褲」正義哥壓制逮人

遇橘貓警衛夜間巡邏！每層都按　住戶問「去幾樓？」牠喵1聲回應

張杰x袁婭維合作《説散就散》 網友狂讚「根本神仙打架」

剛講完「他奶奶的」再爆粗口！　韓國瑜三民區座談會：逼～～～

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面