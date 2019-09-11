世新副校長陳清河任中天新聞獨立審查人　NCC觀察是否自律公平



▲世新大學副校長陳清河（圖／世新大學提供）



記者陳世昌／台北報導



中天電視為改善新聞內容與作業，力邀世新大學副校長陳清河擔任新聞獨立審查人，國家通訊傳播委員會(NCC)11日表示，陳清河上任後已針對中天新聞報導及節目之製播提出評議改進意見，但委員會議認為，中天電視營運及內容呈現仍有相當改善空間，且獨立審查人仍應持續對其新聞報導與節目進行評議及監督，進而呈現於內容之差異，仍待後續考核檢驗。



NCC11日審議「中天電視營運不當限期改正案」，雖然陳清河已接任獨立審查人且開始參與工作，但委員會仍決議改正案續行審議未通過。



NCC發言人蕭祈宏表示，中天電視董事長兼總經理潘祖蔭、董事林柏川、廖麗生，以及7月新上任的獨立審查人世新大學副校長陳清河11日都列席委員會議詢答，對理念與承諾都講了很多，但整體營運不當的部份是否完全改善，NCC委員仍有疑慮。



蕭祈宏表示，中天電視現在跟以前有不太一樣，有稍微好一點，但還不到一般電視台應有的自律、公平報導等該遵守的規範，所以委員認為還是要繼續觀察討論。



潘祖蔭、陳清河在11日的審議過程中都有表示，過去這段時間已請新聞部一定要做到查證的工作，有錯誤要馬上更正、道歉。陳清河是第一次到NCC來做意見交換溝通，有提到當初接下這個重擔，心裡上也是經過一翻掙扎，後來基於信任與責任才決定擔下。



陳清河提到，獨立審查人這樣的角色在國內是第一次出現，他也想了解跟其他國家有什麼不一樣？他覺得自律機制是一種事後的機制，獨立審查人是一種事前的機制，也就是說，新聞台要做好自律、公平，事前就要要求，不是事後的自律機制。



▲中天電視（資料照片／記者張一中攝）



陳清河還提到，這2個月來中天確實做到了政論節目與新聞的切割，新聞報導不會引述政論節目的內容，也看到觀眾的申訴並改善；中天對多元、非特定的新聞報導內容，也慢慢的浮現，對涉己事件、網路新聞的部份也切割得比較清楚，同時也要求同仁不要去涉及集團的商業事務。



蕭祈宏表示，此案續行審議目前沒有時間表，委員會隔一段時間就會拿出來討論，例如委外進行的7月份的電視新聞報導觀察報告即將出爐，會做為參考資料。



NCC電台與內容事務處簡任視察陳書銘表示，有關「中天電視營運不當限期改正事項」是今年5月由委員會決議對中天電視的要求，主要有4個部份，其中3項都已落實包括，補實適格性的新聞部主管(總監)、檢討自律規範及內控機制是否有落實事實查證與公平原則並做教育訓練、強化倫理委員會並檢討是否落實到新聞報導。只有獨立審查人制度這一項尚未完全落實。

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