影／想剪短5公分…設計師狂喀嚓！她「低頭看地磚」蹦3哭臉　苦主全現身：懂QQ

網搜小組／鄺郁庭報導

頭髮長了或想換個髮型，找自己習慣的店家整理總是比較保險，但一定很多人遇過一種情況，就是明明只想要修短一點點，剪完卻發現地上根本是「一大段」頭髮。一名女網友日前去剪頭髮，跟設計師說要剪短5公分，剪完後她一看地上，忍不住直哭「原來5公分那麼長。」話題也引發共鳴，網友都相當有感。

▲許多人很寶貝好不容易留長的頭髮。（圖／（左）Pixabay、（右）翻攝自爆廢公社公開版）

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這位女網友在臉書《爆廢公社公開版》貼出照片，文中表示，「我跟設計師說我要剪短5公分，原來5公分那麼長」，最後忍不住附上3個大哭的表情符號。仔細看看照片，只見地磚上散落許多頭髮，但長度看起來根本超過5公分，有的長度根本已經和一塊地磚的邊邊差不多。

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▲這樣5公分？（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

看到照片後，許多人紛紛笑噴，「你們要明白，設計師的尺跟我們不一樣」、「5公分再乘5的概念嗎」、「你這長度剪完都變短髮了吧」、「原來是剪掉5公分啊！我還以為是剩下5公分。」不過也有網友反問，「會不會是打薄？？打薄可以修掉很多但長度沒有差很多？若是長度差很多就只能幫你哭哭了。」

貼文釣出不少苦主，這些網友們相當有感，「我懂你的痛苦，我上個月經歷過，只能慢慢留回來了」、「5公分，真的都被剪15公分」、「所以我修頭髮都跟人家說我要1公分」、「我覺得用說的都會剪超多，我就用手比到及肩，結果一刀就給我剪到耳下3公分」、「我給設計師剪，說我只剪掉3公分，從腰部剪到變短髮，我瞬間人生黑暗了。」

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