影／韓國瑜峇里島度假打麻將　除夕跟許淑華摸牌到深夜

記者陶本和／台北報導

高雄市長韓國瑜在臉書上指出，從他擔任市長以來，沒再打過一場麻將。不過，高雄市議員林智鴻14日拿出民眾爆料照片打臉，指出韓國瑜在今年農曆年期間，在峇里島度假時，在Club med渡假村裡，擺了三、四桌麻將桌，他就在那裡摸牌到深夜。

高雄縣前縣長楊秋興透過臉書指控韓國瑜「小三、酗酒、夜店是現在進行式啊！」，不過韓國瑜回應自己在擔任市長期間，沒有喝醉過，也沒去過夜店，「來高雄一年半，不知夜店長怎樣」。但是，此番談話馬上被打臉，因為在他就任後，有公開一次前往夜店，當時是為陪同警方擴大臨檢查緝毒品，而且還引發騷動，像極了「粉絲見面會」。

接著，韓國瑜在臉書上指出，對於為了利益抹黑、抹紅、抹紅等栽贓誣衊者都一笑置之，「我韓國瑜從擔任市長以來，沒再打過一場麻將，也沒醉過一場酒。」

▲韓國瑜自稱就任市長後沒打過一次麻將，但被爆料說謊。（圖／林智鴻臉書，下同）

正因為這句話，讓民眾不滿，林智鴻則接到爆料照片，是韓國瑜在今年農曆年期間前往峇里島度假，同行的還有國民黨立委許淑華，韓國瑜市長一行人入住在峇里島Club med渡假村。

林智鴻說，爆料者在2月4日除夕夜晚間11點多，看到韓國瑜與許淑華等人出現在飯店泳池畔的室內公共空間，現場擺放三、四桌的麻將桌，韓市長與許淑華委員等人在其中一桌開始打起麻將，爆料者在旁側吧台區與家人喝酒聊天至半夜1點多才離開，韓市長一行人還在打麻將沒有離場。

林智鴻認為，在過年期間，親朋好友聚會打打衛生麻將都是台灣社會常有的事，增進家人間的感情都是人之常情，但韓國瑜說「自從擔任市長以來，沒再打過一場麻將」，這顯然與爆料者所見的事實不符，爆料者看不下去，因此找上他並提供照片與當天的描述，「韓國瑜有必要公開澄清與說明他究竟是記錯還是說謊」？





▼韓國瑜自稱就任市長後沒打過一次麻將，但被爆料說謊。（圖／林智鴻臉書）

