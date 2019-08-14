獨派抗陸保台挺蔡英文：不要讓2020變成最後一次選舉

▲台灣獨立建國聯盟主席陳南天挺總統蔡英文連任。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔣婕妤／台北報導

台灣獨立建國聯盟等獨派團體14日召開「抗中保台─支持本土政黨、挺蔡英文連任」記者會。台灣獨立建國聯盟主席陳南天呼籲，面對中國大陸的威脅，一定要選能抗陸保台的候選人蔡英文，「不要讓這次選舉變成台灣最後一次投票」。

「抗中保台─支持本土政黨、挺蔡英文連任」記者會由獨派團體台灣獨立建國聯盟主辦，包含台灣安保協會名譽理事長羅福全、台灣教授協會執行委員林健正、社民黨台北市大安區擬參選人范雲、無黨籍台中市第五選區立委擬參選人楊宗澧、基進黨戰略企劃部主任顏銘緯等人出席力挺。

針對不少獨派團體較挺前行政院長賴清德，這次記者會是否代表獨派整合後要挺蔡英文，陳南天回應，台灣團體非常多，本土派都應該互相幫助，這次沒到場但相挺的團體還包含台聯黨、自由台灣黨等，只要目標一致是為了台灣好，即使手段做法有所不同，還是應該要能夠合作，呼籲社會大眾謹慎投票，別讓這次選舉成的台灣的最後一次。

范雲表示，面對2020大選有兩點訴求要向社會表達，是今早美國總統川普在推特發文，中國大陸當局非常可能武力進軍香港，如果香港人權自由不保，台灣就會是下個目標，情勢越來越危急，就像陳南天所呼籲，2020總統選舉不能成為台灣人的最後一次選舉，一定要選出一個能抗陸保台的總統。

范雲呼籲獨派，面對內政及國家正常化道路上的歧見及辯論，這些都可以繼續討論，但如果沒有主權沒有民主，台灣就會面臨到不能當一個有公平正義的國家，「一個能抗陸保台的總統非常重要，呼籲放下差異，支持最能抗陸保台的蔡總統連任」。

台灣獨立建國聯盟指出，檢視可見的三組總統候選人，不需要一個將模糊當策略、價值當手段，根本不清楚告知人民他的理念是什麼的投機政治人物；也不需要只考慮自身利益，操作華而不實政見、把政治承諾視之無物的民粹型政治人物；更不需要台灣被中國大陸打壓時只會輕輕帶過，甚至檢討受害人，卻不斷討好加害者，不斷攻擊台灣民主價值的總統。

台灣獨立建國聯盟強調，對於支持蔡英文，依然要向她呼籲，台灣需要一個堅持公義的總統，不論周遭的環境多麼險惡，台灣需要一個抵抗中國大陸的總統，讓台灣人可以挺起腰桿面對世界，即使世界許多國家因為中國大陸威脅或是利益而噤聲。

在政黨選擇上，獨派團體提到，秉持相同想法邀請大眾支持本土政黨，根據2018年縣市長選舉結果的統計來看，2020年立法委員選舉絕對不容樂觀，邀請大家將立委選票投給承諾抗陸保台的政黨，除了民進黨，還有許多本土第三勢力的政黨，因為這樣的政黨不會簽署和平協議、不會為了討好中國大陸而出賣台灣。