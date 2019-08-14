96歲老伯學區超速出庭　法庭哭「為載63歲癌症兒去醫院」

▲老爺爺和法官講述經過的時後，紅了眼眶，拿麥克風的手不停顫抖著。 （圖／翻攝自Caught In Providence臉書）

實習記者任珈萱／綜合報導

影片裡面有洋蔥啦！國外有一名96歲的老爺爺因為在學區內超速，而上了交通法庭，但沒想到法蘭克·卡普里奧（Frank Caprio）法官質詢他的內容，讓人相當鼻酸，原來他是要帶著63歲並罹患癌症的兒子，去做血液檢查。

影片中可以看到，老爺爺日前出庭時，卡普里奧表示，他違反學區內的交通規則，超速了；老爺爺則回說，「法官我沒有開那麼快，我已經96歲了，開車很慢，只有在必要的時候才會開車；當時候是要帶我兒子去做血液檢查，每兩個禮拜都要檢查，因為他罹患癌症，也是殘障人士。」

影片中也可以看到，聽完老爺爺的解釋後，卡普里奧向他表示，「你是一個很棒的人，已經90歲了，依然照顧家人，你的兒子幾歲了」，老爺爺則回答63歲；接著卡普里奧和他開起玩笑，「你有看到坐在那邊的男生嗎，那是我兒子，他現在看著我，一定在想說，『等我爸90歲時，也要開車載著我』」，還笑說，老爺爺讓他壓力很大。

最後，卡普里奧祝福老爺爺和兒子一切安好，身體健康，並撤銷爺爺的控訴。影片曝光後也感動許多網友，紛紛在底下留言「完美的判決」、「我真的很佩服你做一個善良的人，為了同情和善良進行考慮，上帝永遠保佑你。」、「 我每次看的時候都會哭...」、「我真的希望上帝治癒他的兒子」。

法蘭克·卡普里奧（Frank Caprio）是美國羅德島州普羅維登斯市的主審法官，曾擔任羅德島州高等教育理事會（Rhode Island Board of Governors for Higher Education）主席。他的審判工作被拍攝成Caught in Providence節目，首度於WLNE-TV播出，隨後在短時間內也在福斯廣播公司的自有地方電視台播出。