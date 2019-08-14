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麻疹捲土重來！疫苗僅打1劑　空姐「紐約飛以色列」後併發腦炎死亡

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▲▼以色列空姐染麻疹死亡。（圖／翻攝自臉書／Rotem Amitay）

▲ 阿米泰是以色列航空的空姐，育有3名子女。（圖／翻攝自臉書／Rotem Amitay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

43歲以色列航空（El Al）空服員羅特姆‧阿米泰（Rotem Amitai）是3個孩子的母親，3月自美國紐約飛往以色列特拉維夫市（Tel Aviv）的幾天後出現發燒症狀，不久後確診感染麻疹。佩塔提克瓦（Petah Tikva）貝林森醫院（Beilinson Hospital）證實，阿米泰在13日去世。但根據該國衛生部，目前還不確定她是在美國、以色列或是在飛機上感染。

美國有線電視新聞網（CNN）14日報導，阿米泰幼時曾接種麻疹疫苗，但就像世界上大多數和她同年紀的人一樣，只有施打第一劑。感染麻疹以前，阿米泰的身體健康狀況良好。她的家人聲明表示，「羅特姆是一位了不起的女人，也是一位盡責的母親。我們對她的離去感到萬分悲痛。」

以色列航空說明，阿米泰3月26日自紐約約翰‧甘迺迪國際機場（John F. Kennedy International Airport）飛往特拉維夫後，同月31日開始發燒，一周後陷入昏迷，被診斷出罹患腦炎（即腦腫脹），為麻疹的一種併發症。

▲▼以色列空姐染麻疹死亡。（圖／翻攝自臉書／Rotem Amitay）

▲ 目前還不清楚阿米泰是在以色列、美國或在飛機上染病。（圖／翻攝自臉書／Rotem Amitay）

該公司發表聲明指出，「以色列航空為公司機組人員的死亡哀悼。我們已經採取措施，讓我們的員工接種疫苗，並向死者家屬致上最深切的慰問，也將繼續支持他們。」

根據世界衛生組織（WHO）統計，2019年截至8月7日，全球已有逾36萬人感染麻疹，包括疑似病例及確診病例。WHO數據指出，2017年全球共有11萬人死於麻疹，大多為5歲以下兒童。

事實上，以色列過去麻疹死亡病例很少，但近來病毒大爆發。自2018年3月以來，該國已經出現4300例麻疹病例；衛生當局將其歸咎於拒絕接種疫苗的民眾。美國2000年宣布麻疹病毒在境內絕跡，近來卻死灰復燃。根據美國疾病控制與預防中心（CDC）數據，光是2019年就已經有超過1100起病例，且超過75%都在紐約。

打針。（圖／達志／示意圖）

▲ 阿米泰僅接種第一劑麻疹疫苗。（圖／達志／示意圖）

美國范德比大學（Vanderbilt University）傳染病專家、CDC疫苗顧問沙夫納（William Schaffner）警告，「在一群固定人口不讓孩子接種疫苗的狀況下，我們重新引入這種嚴重的病毒。而該病毒正擴散至這群人以外的人口。」

CNN指出，第一劑麻疹疫苗預防效果達93%；而美國兒童1989年才開始接種第二劑，效果可達97%。但目前還不清楚為何大多數感染麻疹的患者能夠完全康復，少數病例卻會出現嚴重的併發症。

CDC數據顯示，每1000名感染麻疹的兒童中就有1人會發展成腦炎，可能出現抽搐症狀，甚至導致失聰或智能障礙。此外，每1000名感染麻疹的美國兒童中就有1至2人因此死亡；全世界每100名兒童中就有1至2人死於這種疾病。CDC估計，1960年代早期疫苗問世以前，美國每年約有400至500人死於麻疹，4.8萬人因此住院治療，1000人發展成腦炎。

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關鍵字：麻疹,麻疹疫苗,北美要聞

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