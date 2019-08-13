「韓式責任制」遭質疑沒上班時間　王淺秋：回到家往往也還在處理公務

▲直擊韓國瑜12日在中午11點43分才從左營住處離開，上午未進市府坐鎮辦公 。（圖／民眾提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜遭到民眾爆料連續6天的上班時間，最晚是在13:10分出門，甚至是在12日高雄桃源、那瑪夏區宣布停班的當天，直到中午11點43分才從家裡出發趕赴第一個公開行程，高雄市新聞局長王淺秋在《ETtoday新聞雲》獨家報導這則新聞時，就表示「行政首長的工作本來就是責任制，沒有固定的上班時間」，不過被網友質疑「如果是責任制，韓怎麼能固定放六日，每個週末都跑去選舉」，對此王淺秋再次回應：「上下班責任制，但當然擁有法定假日權利喔」。

繼12日《ETtoday新聞雲》獨家報導《直擊韓國瑜上班時間賴在家 上午11:43分才出門挨批只拼總統大位》後，13日繼續揭露了韓國瑜6天上班日的情況《連6天直擊「韓式責任制」...上班日最晚13：10出門 假期南投全日拜7宮廟》，發現韓國瑜的上班日，出門時間大多是在當天第一個公開行程之前30分鐘到1個小時左右，同時會跟隨扈相約在中途點來換搭公務車，並沒有一般民眾既定印象，市長會一大早進到市府辦公室來辦公後才開始跑公開行程。

▲直擊韓國瑜12日在中午11點43分才從左營住處離開，轉搭早已等待的公務車輛 。（圖／民眾提供）

面對這樣的情況，《ETtoday新聞雲》在2天之內，請新聞局長王淺秋三次回應，第一次也就是在12日下午5點左右，她表示「行政首長的工作本來就是責任制，從來就沒有固定的上下班時間，加班也不會有加班費或補休，即使回到家常常都還在處理公務」。

第二次回應是在13日的下午15點56分，針對網友質疑「如果是責任制，韓怎麼能固定放六日，每個週末都跑去選舉」這個部分回應：「上下班責任制，但當然擁有法定假日權利喔」，隨後又再下午16點08分的時候，對於「韓式責任制」再次回應：「重申政務首長上下班是責任制沒有固定時間，即使回到家往往也都還在處理公務。市長公務繁忙，在家也都必須從事公務。而以在8月8日而言，當天的公開記者會時間就到晚上九點半，晚上不管多晚也都不像一般勞工會有加班費或補休。政務官工作不是打卡上下班的上班族，彈性調配時間，妥善執行職務才是重點」。

▲高市新聞局長王淺秋面對《ETtoday新聞雲》詢問，連續2天透過書面方式給了3次回應 。（資料圖／記者洪正達攝）