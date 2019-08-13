中秋喝茫狂飆釀1死2傷還想落跑　他遞懺悔信發抖求原諒挨批矯情

記者羅志華／台北報導

台北1名23歲郭姓男子於2018年9月間，酒駕行經基隆路三段高速撞飛3名騎士，造成1死2傷，死者陳女當時被撞到顱內出血，頸椎、脊椎、肋骨全斷，送醫不治；肇事的郭男事後被以殺人罪起訴。北院本月13日開庭，郭男出庭時，雙手發抖地向受害家屬遞上懺悔信，卻當場遭對方律師狠酸，「這樣有點矯情」。

▲郭男2018年與朋友喝酒慶中秋，事後酒駕一路狂飆，甚至撞死人還不停，一路衝進路旁的民房。（圖／突發中心記者攝）

北院13日下午於庭中勘驗當時行車紀錄器時，被害家屬律師針對紀錄器中一段「咖」聲表示，「詢問了3間車廠，他們都認為這咖聲似乎是再度發動引擎的聲音，意味郭男在肇事後，還企圖落跑，但警方已到現場，他才不得不『自首』，此部分不符自首要件，希望法官作為量刑參考。」

▲郭男8月13日在母親陪同下至北院出庭，面對記者問話時，2人均低頭不表示回應。（圖／記者羅志華攝）

庭訊時，郭男一度以顫抖的雙手，向受害家屬遞出1封信，表明是親手寫給家屬的懺悔信，卻當庭被法官制止，「道歉及談和解應是私下相約，而非在庭上進行」；對方律師見狀也補刀表示，「像這樣突然在庭上道歉，有點矯情」。庭訊結束後，郭男在母親的陪同下走出法庭，2人在面對媒體詢問時，僅低著頭不發一語快速離開；在門口搭計程車時，第1輛計程車還當場開走，場面1度尷尬…母子倆又找了1台車才順利離開。

郭男於2018年9月22日深夜，與朋友喝酒歡慶中秋；他不顧酒醉，於23日凌晨5時在基隆路三段先後撞倒3名騎士，還撞垮了路旁3戶民宅前的鐵皮棚頂，車頭當場撞到全毀，直到車輛無法行駛才停下，事後郭男被驗出酒測值高達1.29。被害家屬2019年3月還在《爆料公社》請人代PO表示，「從肇事郭男的筆錄裡，他從沒擔心會不會撞到人，只想著不要被警察攔就好，於是抱著僥倖心態一路狂飆，闖紅燈不減速，撞到人1死2傷…檢方以『形同恐攻』為由，依殺人罪起訴」，字字句句透露出受害家屬的憤怒與無奈。

今日開庭時，現場播放郭男當時的行車紀錄器，片中郭男連闖好幾個紅燈，油門更一路催到底，即使撞到人後也沒減速，讓檢方痛批，「這樣的行為就跟恐怖攻擊沒兩樣」，認定有殺人的不確定故意，依殺人罪將郭男起訴。

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