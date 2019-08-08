酒駕男騎快車道！運將後面「叭」一聲　他秒爆氣痛毆...囂張嗆：恁爸天道盟

記者戴若涵／台南報導

台南市日前發生一起行車糾紛！一名騎著重機的30多歲林姓男子，因為不滿被運將按喇叭，竟然趁紅燈的空檔，擋車狂敲對方車窗，運將為了自保拿出手機蒐證，沒想到卻被林男搶走摔壞，自己還被痛毆一頓。林男見警察到場，竟還囂張狂嗆，「恁爸天道（盟）」！

▲酒駕男不滿被按喇叭，出手毆打計程車司機。（圖／東森新聞）

日前林姓男子酒後騎著重機上路，還一路騎進了快車道，一名計程車司機見狀，好心按了一聲喇叭提醒，沒想到卻意外激怒林男。

林男趁著等紅燈時，直接擋住計程車去路，不停敲打車窗，口中更是不停飆罵髒話，要運將下車理論；運將見對方火氣持續燃燒，趕緊解釋自己是怕撞到林男才會按喇叭，但沒想到對方完全不聽。

▲酒駕男還強搶運將手機摔壞。（圖／東森新聞）

運將為了自保只好拿出手機錄影蒐證，但此舉卻再度惹怒林男，他直接一把搶走運將手機，將它重摔在地，但這還沒完，過程中林男還出手痛毆司機的頭部，讓坐在計程車後座的趕緊下車查看情況，一旁目睹全程的路人也緊急報警處理。

沒想到就連警方到場，林男也完全不當一回事，還一邊揮拳、一邊狠嗆，「恁爸天道（盟）」、「我沒有在怕什麼的」，行徑相當囂張。警方訊後依公共危險、恐嚇、傷害以及毀損罪，將林男移送地檢署偵辦。（來源：東森新聞）

▲酒駕男訊後被依多項罪嫌移動地檢署偵辦。（圖／東森新聞）

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