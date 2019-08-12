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「就是下賤！」名嘴阿帕契事件怒譙將軍　拒和解判賠25萬元

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▲▼張友驊。（圖／東森新聞）

▲名嘴張友驊痛罵前陸軍副司令，「潘家宇是最不要臉的人」、「潘家宇下賤」等語判賠25萬元。（圖／東森新聞）

記者羅志華／台北報導

藝人李蒨蓉等人2015年至陸軍營區與阿帕契直升機合影，引起當時政論節目一陣撻伐，其中名嘴張友驊於同年7月在北檢受訪時，痛罵前陸軍副司令潘家宇「是最不要臉的人」、「潘家宇就是下賤」等語。潘家宇不滿張友驊貶損其人格，提告妨害名譽，刑事部分北院2019年2月判張拘役30天，民事部分本月12日再判張須賠償25萬元。

據判決，阿帕契案爆發後，張友驊先是在電視台節目中質疑時任陸軍副司令，「潘先生我也請問一下，你究竟有沒有請企業集團的員工去參訪？」，並指著潘家宇照片痛批，「你把阿帕契當作甚麼？公關營是不是？」、「連陸軍副司令，都居然有人會帶進去」等語，事後遭潘家宇提告妨害名譽。

張友驊挨告後，先是於2015年7月在北檢公開受訪時，怒譙「潘家宇是最不要臉的人」、「潘家宇下賤，是這輩子見過最不要臉的國軍將領」，又於2016年4月出庭時狠酸，「我不喜歡跟說謊的人談和解，他（潘家宇）是1個非常不要臉的將領，他是一個說謊的將領，我不屑與他和解」。

北院審理時，張友驊抗辯他並非辱罵潘家宇個人，而是針對潘所代表之國家職務；但法官認為，張友驊於北檢受訪時，多次以「不要臉」、「下賤」等語辱罵潘家宇，後又在提不出證據的情況下，於刑事出庭時指潘家宇藉司法手段調查其消息來源；又於2016年4月民事出庭時以「非常不要臉的將領、說謊的將領」等語，拒絕與潘家宇和解，認定張友驊確實故意不法侵害潘家宇之名譽權。台北地院本月12日民事宣判張友驊須賠償25萬元，可上訴。

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關鍵字：阿帕契,妨害名譽,張友驊,名嘴,潘家宇

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