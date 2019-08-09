男酒駕撞死人一審輕判　二審「沒自首、沒和解」改重判4年2月

▲涂姓男子酒駕撞死人，二審法官發覺並非自首，重判4年2月。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者鄧木卿／台中報導

南投縣34歲涂姓男子去年酒駕撞死蘇姓男子，南投地院以涂某自首為由判處3年2月，檢方不服上訴，台中高分院審理發現，涂某不但不是自首，僅是自白，而且沒有取得被害家屬諒解，也沒有達成賠償和解，加上又有酒駕前科，因此改判4年2月，仍可上訴。

涂某以販雞為業，離婚，育有一子，2012年與2013年5月有酒駕判刑記錄，第2次判刑5月，同年11月易科罰金15萬元執行完畢，去年10月5日晚上10點多，他和朋友喝啤酒及吃完燒酒雞後，開車返家途中，在名間鄉逆向超速疾駛，撞上騎機車的23歲蘇姓製茶師，蘇某經送醫搶救，在翌日凌晨2點10分因創傷性休克不治，涂某酒測濃度達0.57毫克。

南投地院審理時，涂某坦承犯行，雖然有酒駕記錄，且是執行完畢後的5年內再犯，依累犯加重其刑，但涂某當時是向員警自首，符合減刑要件，於是依刑法第185條之3規定，一審判刑3年2月。

南投地檢署不服上訴二審，台中高分院傳喚當時在現場的承辦謝姓員警，謝員作證表示，抵達現場時，涂某站在車外，意識顯得模糊，被害人彈飛到草叢，機車留在車道上，謝員詢問涂某是否肇事，涂某這才承認是他，因此認定涂某非自首，僅屬自白。

此外，蘇某年僅23歲，本有大好人生，如今雙親卻得承受白髮人送黑髮人的傷痛，涂某不但沒有和家屬達成賠償和解，也沒有取得家屬諒解，因此撤銷原判決，改判徒刑4年2月，比一審加重1年，涂某可上訴。