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示威者「越封鎖線」抗議！逾500人湧進香港機場：警察還眼　再唱悲慘世界名曲

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▲▼民眾聚集機場大喊要為了自由戰鬥。（圖／ETtoday資料照）

▲民眾13日聚集香港機場，大喊要為了自由戰鬥。（圖／截取自ETtoday新聞雲粉專直播畫面）

記者朱世凱／綜合報導

香港民眾昨（12）日發起「百萬人塞爆機場」行動，替眼球受創少女發聲，使得香港國際機場不少航班受到影響。今（13）日又有網友再度發起集會，集結民眾再次到機場進行癱瘓。據悉，直到下午1點45分左右，接機大堂就有逾500名示威者聚集，2點40分時，還一度發生示威者越過機管局在登機櫃位前的封鎖線進行抗議。

▼示威者湧入香港機場，人數持續增加。（圖／路透，下同）

▲▼示威者湧入香港機場，人數持續增加。（圖／路透）

綜合港媒報導，這些示威者在機場集結後不斷呼喊「警方還眼」口號，有集會人士還在接機大堂自己架設螢幕，播放近日警方的執法行動，不少旅客都駐足觀看。有日本旅客指出，因為在香港有不少朋友，所以十分了解局勢，不認為香港情況危險。他還說，警方用槍對著市民在日本是無法想像的事，認為香港的年輕人十分了不起，為了爭取民主拚盡全力。

報導提到，有許多身穿黑衣、戴口罩的示威者在下午2點時，從接機大堂轉移到離境大堂，部分人在登機櫃位前席地而坐，另一部分人則在離境大堂旁徘迴並呼喊口號；不久，還傳出示威者越過離境登記櫃位前的封鎖線消息。

▲▼示威者湧入香港機場，人數持續增加。（圖／路透）

另外，也有示威者帶著小提琴在兩邊的接機大堂遊走，並高唱法國音樂劇《悲慘世界》（Les Misérables）的《Do you hear the people sing》；也有人播起John Lennon的《Imagine》，要求集會人士一起大合唱。

機管局表示，機場緊急應變中心已經啟動，今日重新編配航班後，航班數量減少，為維持有效管理機場運作及人流管制，下午1時起機場快線將調整班次。港鐵則回應，因應政府及機管局要求，為配合機場客流管制措施，機場快線列車服務將維持12分鐘一班，市區預辦登機服務的截止時間，將由飛機起飛前的90分鐘改為飛機起飛前的120分鐘，直至另行通知。

報導指出，有不少遊客特意提早到機場，想了解航班的最新情況。有香港網友揚言，之後每天下午一點都要舉行類似的「接機活動」，直至港府回應五大訴求。

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關鍵字：香港機場,反送中,示威者,悲慘世界,封鎖線,警察還眼

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