美共和黨領袖批「暴力鎮壓不可接受」　駐港公署：故意選擇性失明

▲香港警察發射催淚彈。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合報導

美國參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）近日就香港事件警告，「北京嘗試侵犯香港的自治與自由」、「暴力鎮壓不可接受」，對此大陸外交部駐港公署今（13）日表示，美國會有關議員無視事實，顛倒黑白，毫無根據地詆毀中央和特區政府，向極端暴力分子發出嚴重錯誤信號，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

大陸外交部駐港公署發言人表示，香港一小撮激進示威者不斷升級極端暴力行徑，屢屢用極其危險和殘忍的方式襲擊員警，粗暴踐踏香港法治和社會秩序，嚴重威脅市民生命安全，嚴重挑戰香港繁榮穩定，嚴重觸碰「一國兩制」底線。

他接著稱，美國對自己國內發生的襲警行為毫不手軟、嚴懲不貸，但對香港卻故意選擇性失明，把香港員警忍辱負重、文明執法污蔑為「鎮壓」和平示威，這只會讓世人更加看清美方一些政客的傲慢與偏見、偽善與冷血、自私與霸道。

▼聯邦參院多數黨領袖麥康諾。（圖／路透社）

發言人指出，香港回歸22年來，「一國兩制」、「港人治港」、高度自治得到切實貫徹落實，香港同胞真正實現了當家作主，依法享有前所未有的廣泛權利和自由；香港法治指數全球排名從1996年的60多位大幅躍升到2018年的第16位，高於美國現時全球排名，鐵一般的事實不是美政客想抹黑就能抹黑的。

發言人強調，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，不容任何國家、組織或個人以任何方式干預，「任何人都不要低估我們維護國家主權安全和香港繁榮穩定的堅定決心，都不要癡心妄想我們會屈服於外國干預勢力的威脅與壓力。」

發言人表示，「我們強烈敦促美有關政客恪守國際法和國際關係基本準則，尊重絕大多數香港市民反暴力、護法治、撐警隊的正義要求，擺正位置，認清形勢，立即與極端暴力分子劃清界限，立即停止插手香港事務和中國內政。」