央視主播送國泰航空「不作不死」　中國40萬網友狂讚登熱搜

記者吳宛霖／綜合報導

國泰航空公司近日機師、員工參與「反送中」運動，收到中國民航局發出的「重大航空安全風險警示」，要求示威的人員停飛。央視新聞主播康輝近日在播報新聞時表示，國泰近期一系列的所作所為，對不起「國泰」這個名字，「還是善意提醒一句，不作不死。哦！還聽說國泰航空有些人員聽到普通話就假裝聽不懂，那講英文好了，No zuo no die。」

「不作不死」是網絡流行語，意指沒事找事，結果倒楣，目前引申出新詞「no zuo no die」，被收錄在美國城市詞典（Urban Dictionary）中。康輝11日在央視新聞新媒體節目《主播說聯播》中表示，雖然香港各界支持民航局向國泰航空發出重大航空安全風險警示，但仍有國泰員工參與非法集會，若情況持續，到時「不再是遊客敢不敢來香港的問題，而是敢不敢坐國泰航班的問題」，提醒國泰「不作不死」。

▲國泰航空表示反對任何影響航空運輸和旅客安全的行為。（圖／翻攝自國泰航空instagram）

這句「不作不死」登上微博熱搜，超過40萬人按讚，有大陸網友表示「能不能開通主播說聯播vip！想快點更新！這比追劇有意思多了哈哈哈」、「簡單粗暴我喜歡」、「央視就是硬，接地氣」，但也有網友認為央視台節目語言過於接地氣，「像老百姓罵街。」

國泰航空今（13）日發表聲明，集會不僅嚴重影響機場和航空業正常運作、使旅客行程受阻，也對香港國際航空樞紐的地位有影響，反對任何影響航空運輸正常運作和旅客行程安全的行為，會盡一切努力配合香港民航處及機場管理局整體安排，將航班不正常對旅客造成的影響降至最低。