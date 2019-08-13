號召300萬人上街！　民陣再發起8/18「和理非」大遊行

▲香港《逃犯條例》爭議至今尚未結束，市民不斷上街抗議。（圖／達志影像／美聯社）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港11日再度發起「深水埗遊行」，當時警方為了清場，無差別攻擊現場人群，引起爭議。對此，香港民間人權陣線（民陣）今日在臉書上宣布，將在周日（8/18）發起「止黑暴，制警亂」大遊行，希望能號召300萬人走上街頭，一同爭取民主。

據香港電台報導，民陣發起8/18日舉行「和理非（和平、理性、非暴力）」大遊行，預計在當天下午3點，從銅鑼灣維園起步，終點為中環遮打道。據悉，此次遊行目的是為了譴責警方濫用武力、警黑合作，以及要求政府回應市民們的「五大訴求」。

民陣在臉書上寫道，「從6月至今，面對警黑聯手殘害捍衛自由，爭取民主的香港人，我們受夠了。」此外，民陣指出，日前已向警方遞出遊行申請（不反對通知書）；據悉，截至目前，申請遊行人數已有30萬。

召集人岑子杰表示，警方違法驅趕示威者的情況愈來愈嚴重，包括日前在港鐵站施放催淚彈，製造毒氣室、用布袋彈直射示威者眼睛等等。他表示，針對721的白衣人在元朗無差別襲擊一事，可能是黑社會分子手持鐵通等武器，但警方卻視若無睹，而那些被捕人士事後只是被暫控非法集結，不免讓人懷疑事「警黑勾結」。

▼香港民間人權陣線再次發起遊行。（圖／翻攝臉書「民間人權陣線」）

岑子杰表示，今日出現的示威活動是因為特首林鄭月娥拒聽民意，甚至將全部罪名怪罪於示威者，「相信市民有良知，都會繼續出來遊行。」據悉，為了響應民陣的8/18遊行，相關主辦者表示，原訂於星期日的「荃葵青遊行」將延至本月25日。

香港近2個月來的修例風波加劇，香港特首林鄭月娥今日也親上火線，並且面對媒體向社會大眾呼籲，「一切平靜之後，真誠對話、修補撕裂、重建社會和諧將會開始。」