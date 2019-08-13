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大象尋香衝撞民宅牆壁　11歲女童慘遭抓起摔地活踩致死

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▲▼當地居民害怕遭大象襲擊。（圖／翻攝自印度斯坦時報）

▲印度根拉縣居民害怕遭大象襲擊而不敢回家。（圖／翻攝自印度斯坦時報）

實習記者陳宥芯／綜合報導

印度東部的賈坎德邦根拉縣10日晚間發生大象踩死女童事件，一頭成年大象在聞到食物味道後，開始猛烈撞擊一戶民宅的牆壁，屋主發現後，立即帶著妻小逃離，但11歲女兒卻因為光線太暗，看不清楚路線而慘遭大象抓起，摔至地面並活活踩死，由於牠攻擊完女童後就消失了，導致居民都很害怕牠會再次襲擊村莊。

根據《印度斯坦時報》報導，事件發生在晚上12點30分左右，被踩死的女童名叫安瑞塔（Amrita Tirkey），她與父母同住在村莊中，當時，她的父親見到大象試圖將廚房的牆壁衝破，立即打開門叫妻小趕快逃跑，由於當地沒有電力且外面下大雨，安瑞塔沒有發現自己正往大象的所在地的方向跑，也因此在大象一連串的攻擊下喪命。

當地官員Srikant Verma表示，這頭大象可能是聞到安瑞塔家中有水稻味，所以才攻擊民宅，而安瑞塔的家人在事後也獲得了當地林務局的補助，並在未來的2個月內都能持續接收到捐贈的物品。

此外，林務局也表示，當地有三頭大象住在附近的森林中，牠們會定期往返兩地，且經過調查之後，其中一隻便是攻擊女童的兇手。對此，當地居民們感到十分恐懼，他們害怕大象會再次襲擊村落。

在印度大象攻擊人類的事件並不罕見，像是去年就曾發生過多起大象殺人事件，導致92人死亡，野生動物協會（WSO）成員曾表示，因為人類不斷入侵森林，導致嚴重侵害到野生動物的生存範圍，因此這種現象恐怕在未來會更常發生。

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關鍵字：印度,大象

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