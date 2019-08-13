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一周內2高管閃離　匯豐發聲明撇出賣華為謠言

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▲匯豐銀行香港總部。（圖／CFP）

▲匯豐銀行香港總部。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

匯豐控股執行長范寧（John Flint）及大中華區行政總裁黃碧娟一周內先後離職，外界傳聞是受「外部壓力」所致。日前有外媒爆料匯豐銀為避免遭美司法部起訴，向美國政府遞交華為的相關證據，最終導致華為首席財務官孟晚舟被加拿大當局扣押。對此，匯豐透過官方微信澄清，相關傳聞「都是毫無根據的謠言。」

▲匯豐控股CEO范寧（John Flint）(圖右)與大中華區行政總裁黃碧娟(圖左)。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲匯豐控股CEO范寧（John Flint）(圖右)與大中華區行政總裁黃碧娟(圖左)。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，繼51歲的范寧8月5日突然宣佈退任滙豐控股集團執行長一職後，大中華區行政總裁黃碧娟9日亦決定離任，向外尋求其他發展機會，這是短短一周內，滙豐出現的第二次高層人事異動。

英國《金融時報》於5日范寧去職時曾報導，滙豐銀行説明美國政府扣押華為公司高管的事情，並認為此事直接衝擊了范寧希望「關注中國市場」的政策。而黃碧娟離職時，匯豐也強調，與范寧離任無關。

▲華為,孟晚舟。（圖／路透社）

▲華為首席財務官孟晚舟。（圖／路透社）

有消息指出，匯豐兩位高管閃離與第一大股東「中國平安」的介入有關，背後正是大陸當局不滿匯豐為了自保出賣華為，導致孟晚舟遭扣押，迄今仍未獲釋。對此，中國平安聲明指出，平安對滙豐控股的入股，純屬公司保險資金的財務性投資，不參與任何日常經營和管理。

▲匯豐發表聲明稱高管離職與外部壓力無關。（圖／翻攝《匯豐中國》微信公眾號）

▲匯豐發表聲明稱高管離職與外部壓力無關。（圖／翻攝《匯豐中國》微信公眾號）

滙豐銀行（中國）有限公司12日也在官方微信公眾號《滙豐中國》發出聲明稱，我們注意到近日有社交媒體傳聞，近期滙豐兩名高管的人事變動相互關聯，並且是基於股東就外部事件施壓所導致的結果，「這些都是毫無根據的謠言。」

聲明指出，滙豐根植中國150多年，對中國有長久的承諾。我們致力於支援中國改革開放和社會發展，通過積極參與金融市場開放、「一帶一路」倡議、大灣區建設、人民幣國際化以及綠色金融等多個領域，支持中國的各項發展重點。「未來我們會一如既往地為中國經濟增長貢獻力量。」
 

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