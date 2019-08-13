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賺夠錢就回國！防「偽裝留學」　日語學校不好混了…將加重審核標準

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圖文／鏡週刊

日本正積極推動「30萬留學生計畫」，但外籍留學生素質參差不齊，是一大隱憂。日本當局已經採取行動，加重日語學校審核標準。此舉是否能改善問題，提升日語教育品質，且待時間考驗。

日本法務省入管廳在本月1日宣布，日語學校的開設條件，以及對留學生語言能力的要求將會更加嚴格。今年9月1日起，日語學校每年需有7成以上學生在畢業後在日本升學、就職，或取得語言能力達CEFR（歐洲共同語言參考標準）A2程度以上的證照。若連續3年未達標準，違法居留者佔全部學生3成以上，日本政府將會吊銷校方的招生資格。

此外，留學生若有打工，也得向校方報備工作地點。若該生1個月出席率低於5成，校方必須提供入管廳學生個人與打工地點資料。這些以往都只會在開設新學科時確認，而從今以後，校方每年都必須檢核並提出報告。

這些措施，都是為了喝止假留學、真打工的「偽裝留學」，以及提升教育環境與品質。至今年8月1日為止，日本共有747間日語學校，在過去5年間增加了1.6倍。這當中，大有惡質業者收容不上課，而是以留學為幌子，實際目的工作賺錢的外籍「學生」。

日本的外籍留學生人數年年急遽增加。去年（2018年）留學生足足比2013年時多上13萬835人，增加量可與日本的部分地方都市人口匹敵。而就讀日本語學校的學生，總人數則達9萬79人，也以5年間增加了5萬7453人的速度成長。然而，這些留學生，並不一定都是日本政府期望的「優秀人才」。

一間不具名的日語學校，據稱是業界龍頭，然而旗下4名正值日語教師，都不約而同地對學生素質直搖頭。他們感嘆，許多學生長期缺席，校方卻無法掌握行蹤，甚至有人程度太差，幾次補考都不合格。校方在日本國外，甚至是以「去日本可以賺很多錢」「買得到家電也買得到化妝品」利誘學生，在日本，學生們也是盡可能打工，補貼家用，賺夠了錢就回國。

2008年，日本文科省發表「30萬留學生計畫」，以在2020年留學生數量達到30萬人為目標。這已經是10年以上的往事，目標也已在去年實現。而現在，日本本正朝著「質、量並重」的方向努力。

資料來源：時事通信、diamond online等


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關鍵字：鏡週刊,30萬留學生計畫,日語學校,CEFR,留學,偽裝留學

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