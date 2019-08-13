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名牌女裝「獨身貴族」爆財務危機　小開揭「袁艾菲舊愛」陷害內幕

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圖、文／鏡週刊

8月8日、颱風欲來的午後，知名女裝品牌「獨身貴族」總經理馮冠皓接受本刊採訪。一見面，他就拿出一封給全體員工的道歉信告訴記者：「我誤信好友的投資計畫，以為他可以協助公司上市上櫃、轉虧為盈，沒想到他竟然挪用上億元公款。今年2月，我驚覺被騙，但公司已出現財務危機，不僅沒法發薪水，還被迫撤櫃，現在只能靠吃老本撐下去。」

▲獨身貴族總經理馮冠皓（圖）指控好友假入股、真詐騙，害自家公司信用破產。（圖／鏡週刊提供，下同）

請繼續往下閱讀...

為何獨身貴族會爆發財務危機？馮冠皓說，由於網路電商興起，主打輕熟女服飾的公司因轉型腳步較慢，從2012年起連連虧損。去年7月，擔任公司負責人的母親開口，希望他能想辦法周轉2,000萬元，幫忙公司度過難關。

馮冠皓說，林冠百宣稱，要用自己擔任董事長的德信集團轉投資2億元的「德信冠群創投公司」名義，入股馮家的「伸地」「獨身貴族」2家公司各25％的股份，以及「坤冠」公司49％的股權，希望用新台幣1億1,500多萬元的資金，挽救日暮西山的老品牌。

  1. 林冠百寫下自白書，坦承挪用投資獨身貴族的1億多元資金。
  2. 獨身貴族投資案爆發後，德信證券也將林冠百解除董事長職務。

林冠百說得天花亂墜，所以馮冠皓答應了林開出的種種條件，也信任好友可以幫公司起死回生。但整個計畫從去年9月正式啟動後，直到今年2月，林都沒有任何動作，馮擔心出問題，親自了解後才發現，原來林宣稱的一切根本是場騙局。

▲▼遭控詐騙的林冠百（右）跟藝人袁艾菲（左）交往近4年，最後分手收場。（圖／鏡週刊提供）

▲遭控詐騙的林冠百（右）跟藝人袁艾菲（左）交往近4年，最後分手收場。（圖／鏡週刊提供）

本刊調查，遭投訴的林冠百外型俊帥，號稱靠投資股市累積財富，之後在台北市經營餐廳，同時還開了經紀公司，旗下有張景嵐等藝人，林男更曾與張景嵐、王心凌等藝人傳過緋聞。前年9月，林以盛元澤投資公司法人代表轉戰金融業，被選為德信證券董事長，沒想到才短短一年半，就因涉及弊案下台。

號稱身價千萬的37歲餐飲小開林冠百，曾跟女星袁艾菲穩定交往4年，不過後來傳聞因他開設經紀公司，簽了張景嵐當旗下藝人，導致後來和袁艾菲吃醋抓狂分手收場。之後林冠百又被直擊和王心凌吃火鍋、溫馨接送等情事，最後也不了了之。


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