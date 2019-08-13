獨身貴族老總控「假投資真詐財」　林冠百發571字聲明駁斥

圖文／鏡週刊



國內知名女裝品牌獨身貴族總經理馮冠皓，控訴好友前德信證券董事長林冠百聲稱要入股幫忙挽救公司財務，結果竟是清償私人債務，是假投資真詐財。本刊詢問林冠百，他發表聲明駁斥馮的指控，認為是馮找上他幫忙，結果未守誠信拖欠借款，還胡亂媒體爆料帶風向，目前案件已經進入司法程序，一切靜待調查結果。

以下為林冠百聲明全文：

獨身貴族的馮冠皓先生是我認識十多年的朋友，1年多前，他說他非常急需一筆錢，不然公司會跳票，所以問我可不可以借他2,000萬，他說只需跟我借1個月來週轉，他說他有個南向政策已經跟銀行核貸成功，準備要撥款下來了，1個月內保證可以還我，因為他真的很急，從原本有約定好日期要借給他，他又突然說必須要提早借款給他，出於對朋友的信任，也想說只是想幫他渡過難關並非要賺利息錢，所以我也沒讓他簽借據，也沒任何擔保品跟利息，就把錢匯到他指定的戶頭（他請我匯到他父親的帳戶）。

結果，1個月過後，他並沒有還錢，只是不斷的跟我說貸款快下來了，馬上就可以還我，一直拖到現在已欠我1年多，一毛錢都沒有還，這期間還想繼續跟我借款，但因為他沒有誠信我已不願再借，他後來甚至無賴的跟我說，是他爸爸跟我借的，不是他跟我借的，而且沒有寫借據，所以他並沒有欠我錢，但我並不認識他父親，而且開口借錢的是他。

後來還看到他跟媒體聲稱我當初借他錢是為了要詐騙他，明顯與事實不符，但馮冠皓先生卻不斷跟媒體爆料企圖帶風向跟卸責，對債權人、員工及廠商宣稱還不出債務跟積欠薪水及款項是因為被詐騙，而不是自身經營不善已久的問題，1年多前就跟我說銀行已貸款下來會還我，後來經打聽才知道他當初所謂的貸款已下來，根本是假的，銀行根本沒有要貸款給他，其他的細節，因為此案已進入司法程序，基於偵查不公開不便對外說明，靜待法院的判決。



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