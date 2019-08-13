天母「洋蔥」7道菜創台灣排隊店始祖　千萬月收讓5兄弟鬧翻　

圖、文／鏡週刊

經營老牌西餐品牌Mr. Onion的天蔥國際，2015年上櫃迄今，經營高層異動頻繁、營運虧損持續擴大，為挽救經營危機，市場傳出，董事長盧俊賢去年引港商中嘉通為新夥伴，造成原始股東反彈，雙方無法達成共識，盧俊賢一派決定提前改選董監事，確保經營權。上週四（8月8日），雙方在臨時股東會對決，盧俊賢一派大獲全勝，接下來將力拚營運虧為盈。

▲知名的天母洋蔥牛排餐廳，後來面臨兄弟分家，由老二盧俊雄（左1）取得洋蔥商標權。（圖／鏡週刊提供，下同）



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知名的天母洋蔥牛排餐廳，由盧家老二盧俊雄創立，後來他4個兄弟入股，原本凝聚散在四處的兄弟是美事一樁，沒想到這塊「洋蔥」招牌後來卻讓兄弟翻臉，就此分道揚鑣。

老牌西餐品牌Mr. Onion的天蔥，與知名的天母洋蔥牛排餐廳時常被外界混淆，但其實兩者系出同門。

天母洋蔥牛排餐廳是由家族老二盧俊雄創立，是台灣人氣排隊名店始祖，後來其他4兄弟也相繼投入幫忙，外界不知道，其實餐廳頭幾年生意一直沒有起色，直到1999年，盧俊雄靈機一動推出「七道菜」自由搭配，洋蔥爆紅，用餐區也從A、B區擴張出C、D區，店址所在更被封為「洋蔥巷」。

但人與人相處，往往同甘比共苦更難。當時洋蔥月營收高達千萬元，卻也引爆兄弟間的明爭暗鬥，因為賺錢了，大家都覺得是自己的功勞，不管怎麼分，總會有人覺得不公平，加上盧家兄弟後來對開店理念各持己見，於是2003年兄弟分家。

後來盧俊雄拿回商標，另找地點開洋蔥，還跑去陽明山開店；其他兄弟則繼續經營既有的洋蔥餐廳，並改名Mr. Onion，未料後來接手的兄弟又鬧不合，最後Mr. Onion由老么盧俊賢接下，並在2015年掛牌上櫃。



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