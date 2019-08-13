「補螺神器」出現　農民不再為清除福壽螺叫苦

▲農委會苗栗區農業改良場，與中興大學等單位研發出清除福壽螺清除機具，成為清除福壽螺利器 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導



清除福壽螺讓農民很頭痛，農委會苗栗區農業改良場，與中興大學等單位研發出清除機具，14日在屏東熱帶農業示範園區聯合舉行示範觀摩會，期能為代耕業者或農民提供清除福壽螺利器。

▲清除溝渠內福壽螺。

苗栗改良場呂秀英場長表示，福壽螺早期由其他國家引進，但螺肉未受到大眾喜愛，反因福壽螺對環境的適應力及繁殖能力強，在任何有水的溝渠、湖沼普遍大量生存。福壽螺雖是雜食性，但以水生植物為主食，尤其水稻在台灣種植面積最大，秧苗常被福壽螺啃食，成為農民最大困擾。

雖然目前農民利用「耐克螺」、「聚乙醛」等藥劑防治，但這些藥劑不被允許使用在有機水稻種植，目前有農民利用苦茶粕進行防治福壽螺，不過其中所含的「皂素」，也可能一起毒殺其他無害生物影響生態；若站在友善農耕角度改以人工撿除福壽螺，則相當耗費人力，田間應用並不實際。

呂場長說，由於福壽螺取食行為均在水中進行，對此興大利用插秧機作為動力，於後方附掛一組引擎及兩組收集桶，利用真空自吸方式，可於水田間進行多行式吸取福壽螺及稻稈等雜質，待吸取效率降低時，收集桶內部過濾網則填滿異物，取出後可輕易將福壽螺及稻稈雜質清除。

由於福壽螺主要由灌溉溝渠進入田區，因此農試所與屏科大合作改良傳統揹負式小型引擎，作為吸取動力源，利用不同管徑增強吸取能力，以類似吸塵器的概念，吸取溝渠、石頭縫隙內之福壽螺於引擎另一側收集盒內，可輕易清除田區周圍或溝渠邊的福壽螺。該揹負式小型福壽螺收集機具，也可運用到水稻田以外任何存在福壽螺的地方，成為捕抓福壽螺利器。