巡山員每人管50個大安森林公園...月薪2萬8↓　陳吉仲：國家對不起他們

▲平均每人要負責1400多公頃，管理約50個大安森林公園。（圖／林務局）

記者許展溢／台北報導

台灣森林護管員（巡山員）時常在山區地形陡峻、氣候多變、環境險惡下作業，時不時還要面對違法盜伐盜獵嫌犯威脅、野生動物侵擾，工作繁重又危險，但即便有超過30年經歷，月薪卻少到外界無法想像，最多也不到3萬5千元。農委會主委陳吉仲今（31日）承諾，1個月內將提出完整措施，年底前送行政院。

每年7月31日為「世界巡護員日」，林務局今（31日）特別號召森林護管員、協助巡守的社區林業在地協會代表、森林調查監測志工舉行「森林護管員論壇」，向社會大眾分享山林守護者精采的經驗與故事。林務局局長林華慶說，目前巡山員有1064人，管理162萬多公頃國有林地面積，平均每人要負責1400多公頃，相當1人要管理約50個大安森林公園。

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▲陳吉仲承諾年底前提出巡山員完整福利和制度。（圖／記者許展溢攝）

不過，巡山員不僅要有跟山老鼠對抗的勇氣，還要有森林知識等專業，如林野巡視、林火防救、盜伐及濫墾舉報與野生動物調查等多項繁雜作業，一人當好幾人用，但每年都有人因執勤而受傷，薪資僅2萬7434元至3萬4916元，讓不少人直呼這數字少的也太離譜。

陳吉仲今天表示，今年3月行政院正式核定，巡山員執行特定高風險勤務，將可支給山地巡護作業費，平均每月薪資所得將增3000至4000元，但這樣還不夠，更坦言確實第一線巡山員福利不好，是國家對不起他們。陳吉仲承諾，絕對會在年底前提出更完整福利和制度。會後被問具體內容？陳吉仲則說，包含加薪、撫卹等，並說1個月內會提出完整政策，今年底前送行政院。

▲巡山員不僅要有跟山老鼠對抗的勇氣，還要有森林知識等專業。（圖／林務局）

有工作超過15年的巡山員透露，剛入行領2萬6千元，但現在也才3萬4千元。超過30年的巡山員則說，自己現在也領不到4萬。並說今年行政院核定的巡山員執行特定高風險勤務，雖然稱每月薪資所得增3000至4000元，若當月執行林火搶救、深山特遣、夜間埋伏等特殊勤務，可增加7000元。但前提都是需要有出勤才有錢拿，很多人原本工作本來就很繁雜，也領不到，無奈說，希望還是本薪能增加。

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