花千萬買大陸衛星...遭批出賣台灣農情！農委會：無洩露國家資安問題

▲陳駿季強調，衛星影像都是商業用，無洩露國家資安問題。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

農委會農業試驗所遭踢爆花上千萬公帑採購大陸衛星來拍攝台灣國土圖資，挨批有資安疑慮。今（6日）下午農委會副主委陳駿季召開記者會說明，相關判釋仍由農試所內部進行判讀分析，無洩露國家資安問題。

根據農委會公開招標資訊顯示，該案「農作分布判識用高光譜衛星影像原始數值檔供應」是今年5月以990萬元決標，由鉑星公司得標。外界質疑，該公司提供大陸衛星影像，等於是要把台灣相關農業資訊洩漏出去，農委會最後考量有資安疑慮，在7月22日和廠商解約。

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▲農委會針對農試所採購衛星影像召開記者會說明。（圖／記者許展溢攝）

消息遭爆，農委會挨轟此採購面積18萬平方公里，可以將全台的農業情報全部拍下。陳駿季表示，我國農地面積小，作物分布與栽種歧異度大，判釋難度極高，因此近年發展衛星影像判釋技術，並依據政府採購法規採購國際衛星圖資，與國內大專院校或工研院等單位採購各國衛星的情形沒有差異。

農試所指出，衛星可拍攝大面積影像，具有即時監測、更新速度快的優點，國際上普遍應用於農業技術上，如作物種類辨識、作物生產與產量預測、病蟲害監測等廣泛運用。陳駿季表示，此計畫從97年就開始有了，過去到現在從沒指定用任何一家的衛星影像，全部都是開規格標，以開口合約為主，以往都是採用法國、美國等國產品，是首次發現有大陸的產品。

陳駿季說，商業用衛星影像任何人只要願意都能去購買，都有不同衛星公司去提供，並不是農試所才買的到，或可以叫影像公司來拍。但這次得標後，發現得標廠商的供貨來源為大陸，立即啟動內部評估，基於資通產品使用大陸產品之機敏性，和得標廠商解除契約。

陳駿季重申，只要有心，任何人都可以拿的到這些資訊，而整個計畫主要是以服務農民為主，農委會大原則是研究人員必須去遵守相關事情，這次也用非常謹慎的態度去面對問題，但是否違反國安，不是農委會說了算，由於檢視很多相關條例，並沒有衝突及資安問題存在。但因為此事，未來在招標上也會做相關規範。