用衛星影像估作物產量挨批天方夜譚　農委會反駁了

▲農委會採購衛星影像估作物產量挨批天方夜譚。（示意圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

農委會農業試驗所被爆花上千萬公帑採購大陸衛星拍攝台灣國土圖資，遭疑是否會將台灣農業資訊洩漏出去，有學者批要用衛星影像來估作物產量，根本天方夜譚。農委會副主委陳駿季今（6日）回應，對農委會而言，不會是天方夜譚，且也不會只用單一張的衛星圖直接去看是哪一種作物。

陳駿季說，以研究角度來看，該學者的的見解是天方夜譚，但對農委會來說，不認為天方夜譚。以作物舉例，如果針對單一張的衛星影像，直接去看是什麼作物，不同作物波段很類似，的確不容易判斷，但農試所是結合過去好幾年累積的資訊，並經過調查，也就是不會用單一衛星影像，是利用周遭等歷史資料去看，且有配套資訊去支持，相對判斷準確度比較高。

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▲陳駿季強調，有些作物是必須利用衛星影像去研究，不是天方夜譚。（圖／記者許展溢攝）

產量部分，陳駿季表示，不是每個作物都能夠很精準的去預測產量，這牽涉到高端技術，如水稻稻穀顏色跟葉片顏色不一樣，而蔬菜大小就可用數學模式去推估，所以不能說每種作物可精準去預測，但有些作物是必須去做研究，但不是天方夜譚，也不是不可能。陳駿季強調，沒有什麼天方夜譚的事情。

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