砸千萬買大陸衛星　國民黨團批「農委會成中共代理人」

▲國民黨團召開「農委會瞎買衛星？國土安全險送中」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

農委會農業試驗所遭踢爆花上千萬公帑採購大陸衛星來拍攝台灣國土圖資，挨批有資安疑慮，國民黨立法院黨團8日上午召開「農委會瞎買衛星？國土安全險送中」記者會，黨團副書記長童惠珍痛批農委會自從花了145萬養網軍後再度瞎搞，民進黨每天高舉國安大旗，在立法院通過了「國安五法」， 現在卻差點花了千萬資助中國衛星，質疑難道農委會是中共代理人嗎？

根據農委會公開招標資訊顯示，該案「農作分布判識用高光譜衛星影像原始數值檔供應」是今年5月以990萬元決標，由鉑星公司得標。外界質疑，該公司提供大陸衛星影像，等於是要把台灣相關農業資訊洩漏出去，農委會最後考量有資安疑慮，在7月22日和廠商解約。

黨團總召曾銘宗質疑，得標的鉑星公司資本額只有十萬，是否有能力承接這項業務？以及農委會找中國大陸的衛星來拍我國國土是否涉及國安問題？曾銘宗指出，依照農委會所開出的規格，目前僅有珠海歐比特宇航科技公司有資格承包，讓他高度懷疑屆時就是由該公司所屬的珠海一號來拍攝中華民國國土。

曾銘宗也說，過去蔡政府一直在強調國安問題，不但陸續修法，甚至把國安議題作為2020選戰的主要操作涉略，但現在竟然發現農委會公開委託中國大陸的衛星公司進行中華民國國土偵測，直言原來國安問題竟來自蔡政府的施政失能，因此為了國家未來的穩定發展，國民黨團奉勸蔡政府應該徹底件討國安問題，而不是只會操作統獨騙選票。

▲國民黨團召開「農委會瞎買衛星 國土安全險送中」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



立委陳宜民則指出，農委會前一年才以每平方公里54元向鑫才公司購買五波段的德國圖像，今天再向鉑星公司以每平方公里55元購買十二波段的中國圖像，且兩家公司皆登記在同一地址，質疑根本是改了名後又得標。

陳宜民也點名行政院政委吳政忠，表示所有科技相關四算審查都要經過科技會報，且中央大學也有福衛五號可以做類似工作，但農委會不委託給教育部所管的中央大學，主委陳吉仲甚至神隱，農試所所長林學詩也避而不談，凸顯出蔡政府對科技方面完全失調，沒有協調跨部會整合的能力。

童惠珍也表示，農委會自從花了145萬養網軍後再度瞎搞，「人家是傻傻把人賣了之後幫人數鈔票，農委會是把台灣賣了還要送鈔票給別人」。童惠珍說，民進黨每天高舉國安大旗，在立法院通過了「國安五法」，但是現在卻只許州官放火、不許百姓點燈，差點花了近千萬資助中國衛星，難道農委會是中共代理人嗎？

童惠珍批評，面對國安問題，現在台灣退休人員赴大陸都要面臨被取消退休金的恐懼，結果現在農委會自己送上大把鈔票把台灣賣掉，讓她痛批民進黨政府把國安放在人民身上，卻不放在政府機關，讓政府機關將國安情資賣出去，而卻讓人民受如此大的國安恐懼。