台南豪雨大淹水　12區道路橋梁持續封閉　

▲因0813豪雨影響，截至8月13日下午1時許，台南市有10區道路橋梁閉情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因0813豪雨影響，截至8月13日下午1時許，台南市有10區道路橋梁閉情，台南市政府請市民避免前往各危險路段及橋梁，或改道而行，以維通行安全。

道路封閉情形：一、東區：裕義路段積水，裕農路口管制，目前雙向封閉。國道1號中山高速公路北上出口下【裕德街】便道實施交通管制，無法通行。裕和裕和五街口往裕義路、崇明路、崇興街口。

二、南區：中華南路二段233巷與興隆路口、灣裡台86線橋下便道西往東的方向。三、仁德區：仁德區高速公路太子涵洞、仁德區長興路南興路、仁德區高速公路北上閘道封路（由中山、中正路口往仁德交流道東側）、仁德區中正路二段1052號、仁德區中正路2段台86橋下、仁德區三甲子潭稅橋、仁德區文華一街中華醫事科技大學前、仁德區義林路展維公司前、仁德區太乙工業區、仁德區太子路、仁德所水淹至大腿（逾50公分）員警難外出執勤。

四、七股區：173甲南下9公里處因佈設12吋抽水機出水管線,橫越車道，考量用路安全，預警性封路。五、永康區：高速公路便道往仁德路段、復興路一巷、崑大路崑山科大前、大灣路942巷與大灣路口、永大路一段2號前、永大路、大灣路、永大、崑大路口往涵洞方向、永大路一段與南興路3巷口、鳥菘一街高速公路函洞下、中正路統一企業旁機車地下道已禁止通行、中山北路開運橋至中山北路、王行東路口、蔦松一街201巷。

六、官田區：南119線(社子往中脇路段)進行雙向封路交通管制。七、新市區：新永橋東側防汛道路、三舍椰樹腳旁涵洞、南144線永新路段、永就國8涵洞11k+106、永就里榮安宮(蕃茄幼稚園)十字路口。七、新化區：北勢橋(北勢114-2)積水封路。八、善化區：福隆科技前道路。

橋梁封閉情形：一、仁德區：潭稅橋（保安路）。二、白河區：甘宅二號橋。三、永康區：過水便橋。四、新營區：土庫、南興、舊廓、鐵線1號橋、鐵線2號橋。五、歸仁區：中路橋、石安橋。六、新市區：南175縣虎山道路潭頂過水橋、崙頂社區農路北過水橋、崙頂社區農路南過水橋、潭頂水管路過水橋。七、鹽水區：竹林過水邊橋。