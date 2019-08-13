10天前才過生日…岡山女騎士遭沖走亡　媽痛哭：早上忘記叫她別抄近路

記者李唯甄／高雄報導

高雄岡山36歲的林姓女騎士，13日早上騎車出門上班，卻不慎摔落排水溝、遭大水沖走，經過4個小時後才被尋獲，已經成為冰冷遺體。死者舅舅說，林女家境並不富裕，加上她責任感重，因此早上還是堅持出門上班，才讓憾事發生。而且林女10天前才剛過生日，如今遭逢死劫，更讓家屬忍不住痛哭失聲。

▲女騎士遺體被尋獲，老父親上前指認。（圖／地方中心翻攝）

高雄13日清晨下起豪大雨，不少地區累積雨量都超過100毫米，其中岡山潭底區域排水溝，更水深及膝，現場工程包商一早發現有部機車倒在水裡、卻不見騎士蹤影，立刻報案，警方和家屬到場後，確認失聯的是林姓女騎士，趕緊在現場搜救，遺憾的是，經過4個小時努力，最後在距離機車落水處約500公尺外的抽水站，發現林女遺體。

▲現場水深及膝，消防人員搜救4小時，無奈最後悲劇收場。（圖／地方中心翻攝）

根據了解，林家有3個女兒，母親長期洗腎，家境不算富裕，林女的母親說，今天早上才叫女兒起床上班，之後卻接到公司電話說女兒沒到班，隨後就傳來女兒失聯的消息，母親難過的說，雨勢那麼大，早上忘記吩咐女兒、叫她別騎這條路，才讓意外發生。

遺憾的是，林女10天前才剛過生日，如今因為一場大雨傳出噩耗，讓到場的家屬難過得痛哭失聲。由於現場正由高市府水利局委外進行排水系統改善工程，水利局副局長也到場勘查，要了解整起意外發生原因。

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▲林姓女騎士的機車倒在水裡。（圖／地方中心翻攝）