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高速衝撞噴飛！台中男騎士「口鼻冒血」重傷　肇事奧迪男：怎麼那麼衰

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▲▼台中汽機車碰撞。（圖／翻攝自臉書）

▲歐姓騎士遭奧迪駕駛高速衝撞噴飛，當場口鼻直冒鮮血。（圖／翻攝自臉書）

記者陳玉／台中報導

求行車紀錄器！台中6日早上9點多，北屯區經貿路一段、大鵬路口發生汽機車追撞，一名目擊女駕駛PO文指出，黑色奧迪轎車闖紅燈撞飛直行的機車騎士，造成騎士顱內積血、下巴粉碎骨折，當場口鼻冒血倒地不起，奧迪駕駛下車後還碎念「怎麼那麼衰」；另外，目擊女駕駛懷疑是有員警在後方追車，事後員警說密錄器沒開，讓她相當氣憤。對此，警方澄清，當時員警是在巡邏，見該車快速行駛後發生事故，才加速趕往現場，並沒有追車，另對於沒開密錄器，警方只有在執行跟取締才會打開。

▲▼台中汽機車碰撞。（圖／翻攝自臉書）

▲目擊女駕駛在臉書上發文，求經過車輛的行車紀錄器來還原事發真相。（圖／翻攝自臉書）

據了解，有前科紀錄的57歲陳姓駕駛6日早上9點多，沿著經貿路一段往西屯區行駛要去找朋友，突然驚見路旁有員警騎機車巡邏，竟擔心被盤查，一時心虛急踩油門闖紅燈，撞上從大鵬路直行的32歲歐姓騎士。騎士當場噴飛慘摔，口鼻冒出大量鮮血，嚇壞了其他用路人。

後方目擊女駕駛立即下車幫忙，聽聞另名男路人指出，疑似是員警追車才會造成意外發生，而陳男下車時還不斷碎念「怎麼那麼衰」，後來員警到場說密錄器剛好沒開，也沒有找她做筆錄，讓她相當不滿；目擊女駕駛指出，歐男是單親家庭，平常跟媽媽相依為命，歐母已擔心到六神無主，請大家幫忙分享尋求行車紀錄器。

▲▼台中汽機車碰撞。（圖／翻攝自臉書）

▲目擊女駕駛圈出汽機車撞擊點，希望大家幫忙分享貼文找行車紀錄器。（圖／翻攝自臉書）

對此，警方澄清，當時巡邏員警並無追車，是看到陳男高速行駛後撞上騎士，才立即前往處理；對密錄器無開啟，警方指出，員警執行或取締時才會打開密錄器，並不會一直打開；而沒有找目擊者做筆錄，是因已調到事發路口的監視器畫面，「物證優於人證」，會以監視器畫面為主，若該目擊者想盡社會責任，也歡迎主動找警說明。

警方表示，陳男有前科紀錄，但當時無酒駕、車上也無違禁品，僅說「擔心被盤查才加速」，而遭撞歐男傷勢已穩定好轉，明天就可轉一般病房，後續若雙方沒有和解，歐男家屬可依過失傷害提告求償。

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關鍵字：台中,北屯,車禍

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