在公司4地偷裝針孔！他狂拍「8女1男」私處...擠乳片命名：OO抖奶　下場曝

▲高雄一名劉姓男子在公司各處偷偷安裝針孔。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者戴若涵／高雄報導

高雄市一名劉姓男子2011年到2017年間在公司倉庫、廁所等處，偷偷安裝針孔攝影機，更拍下不少OL如廁、裙底，甚至是擠母乳的畫面，受害人數高達9人（8女1男）。事件曝光後，劉男被橋頭地方法院判拘役35日。

根據判決書，劉男在一間化妝品公司上班，孰料，他2011年到2017年6年的期間內，竟趁機在公司2樓倉庫、2樓廁所、1樓工作現場、廚房等處安裝小型針孔攝影機偷拍。

2017年11月14日下午一名男性員工到2樓廁所如廁時，驚覺不對勁，一看才發現廁所內竟藏了一台針孔攝影機，趕緊通知公司主管處理。警方循線查出劉男，並在他的住處電腦、隨身碟內發現總共8女1男的私密影片，裏頭不乏如廁、裙底、擠母乳等畫面，他還將女同事擠母乳的4部影片命名為「OO抖奶」。

法院審酌，劉男事後坦承偷拍也陸續與7女1男達成和解，僅剩被偷拍擠奶的女同事堅持不願撤告，並要求從重量刑，橋頭地方法院依3個犯竊錄非公開活動及身體隱私部位罪，判劉男有期徒刑4月，拘役部分應執行35日，得易科罰金，全案仍可上訴。

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