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印度山體坍方讓家園全毀了！　16萬5千人「腳浸泥濘」緊急撤離躲洪災

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▲喀拉拉邦飽受洪災所苦。（圖／路透）

▲印度的喀拉拉邦因豪雨導致山區坍方。（圖／路透）

實習記者曾筠淇／綜合報導

印度南部、西部在近日飽受雨水所苦，洪災的情況十分嚴峻，其中，喀拉拉邦（Kerala）受到了最大的影響，當地短時間內的大量降雨造成山區坍方，進而有72人因此喪生，且約有1萬3千人流離失所。此外，印度更有將近16萬5千人因季風降雨的侵襲，只能被迫離開家園，政府目前也積極疏散人群，避免洪災繼續造成人員傷亡。

據livehindustan、《NDTV新德里電視台》等印度媒體報導，印度自週六（10日）以來，因季風降雨造成洪災，特別是喀拉拉邦（Kerala），目前已累計72人死亡，且山區坡地也因大雨而坍方，進而導致近1萬3千人無家可歸，若持續降雨，卡納塔克邦（Karnataka）、坦米爾納杜邦（Tamil Nadu）等地也會受到極大的影響。

不過，印度降雨的情況並未得到緩解，喀拉拉邦的首席部長皮納拉•維傑耶（Pinarayi Vijayan）聲稱，受到最嚴重影響的是瓦亞納德縣（Wayanad），上週四（8日）在山區發生坍方，目前仍有8人失蹤，政府也派出海軍、陸軍、印度國家災害應變部隊（NDRF）、警衛隊、漁民等在各地從事救援行動。

▲喀拉拉邦飽受洪災所苦。（圖／路透）

▲印度連日大雨還造成居民流離失所。（圖／路透）

印度政府的聲明也指出，目前的洪水情況仍具災難性，卡納塔克邦更要求住在河岸附近的居民搬離，並將棟格珀德拉河（Tungabhadra）大壩的33個閘門開啟，希望能緩解人員傷亡的情況。此外，政府現在也已疏散了5萬8千人，並讓其中3萬3千位民眾暫住在救濟營地。

喀拉拉邦的14個地區中就有9個地區發布降雨警告，而過度降水的情況，讓鐵路及空中交通都受到影響，鐵路局取消多班列車的行駛，柯枝（Kochi）國際機場的航班也暫停飛行至週日（11日）。印度國會議員拉胡爾•甘地（Rahul Gandhi）則在推特表示，印度總理保證會盡力協助，以降低悲劇的發生。

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關鍵字：洪災,坍方,印度,喀拉拉邦,季風,降雨

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