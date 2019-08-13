一定主持檢討會　柯文哲：救災當下去視察每個部下都幹在心裡

記者陳家祥／台北報導

中南部豪大雨不斷，高雄也受大雨影響12日有部分地區停班停課，但市長韓國瑜被抓包在住所待到近中午才出門，遭質疑「拚選舉累了嗎？」；而新聞局長王淺秋則回應，「行政首長的工作本來就是責任制，沒有固定上下班時間」。對此，台北市長柯文哲說，「市長本來就責任制，這沒問題」，反對救災當下首長到第一線，但自己一定會主持事後的檢討會。

對於高雄豪雨致災，韓國瑜卻被爆料仍在跑選舉行程，市府還回應稱「行政首長是責任制」，柯文哲說，「市長本來就責任制，這沒問題」，像緊急應變中心開設，副市長以下有排班，「市長是隨時on call，但是副市長到副秘書長是on duty，本來市長就責任制。」

柯文哲說，比較難的是台灣的救災政治學，「有時候沒辦法，這就是說出縣災害首長要到場要表達關切」；柯說，以前自己也是住院醫師升上來，「我就很討厭開刀的時候，我的教授站在後面看我開」，所以之後當長官，像是展開救災動作，有時候我們去視察反而是製造混擾。

「有一個會以我一定會主持，事後檢討會」，柯文哲說，可是真的在救災當下，都盡量不要到第一線去，因為到第一線去人家還要侍候你，「人家在救災就已經夠忙了，你長官來變成騷擾」，這是他個人從醫生的經驗，事後檢討會議都會自己主持，批閱檢討事項，「但是在救災當下，應該要信任的你的部下，表面上是去視察，其實每個部下都幹在心裡面。」

▲柯文哲回應時事。（圖／記者莊喬迪攝）