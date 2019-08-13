一張圖看「柯羅莎」北上引進強西南風暴雨　專家示警：中南部務必小心

▲一張圖看「柯羅莎」北上，將引進強西南風暴雨。（圖／翻攝自天氣職人吳聖宇臉書粉絲專頁）

記者賴文萱／台北報導

中南部13日徹夜降下暴雨，台南地區更因淹水災情嚴重緊急宣布停班停課，天氣職人吳聖宇在臉書分析，柯羅莎颱風還沒有到真正會引進強西南風的位置，等到明天之後繼續往九州、四國方向靠近，台灣南邊比較強的西南風軸才會被帶上來，提醒中南部的朋友務必小心。

吳聖宇在臉書PO文指出，昨天提到本周西南風環境，中南部降雨偏多，沒想到今天清晨就真的來一波大的，目前看起來柯羅莎颱風還沒有到真正會引進強西南風的位置，等到明天之後繼續往九州、四國方向靠近，台灣南邊比較強的西南風軸才會被帶上來。

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從實際觀測上來看，台灣附近今天的西南風的確不強，降雨也偏向沿海平原為主，山區的雨勢反而不大，因此大概可以認為不是因為強西南風引發的強降雨。

▲台南市徹夜豪大雨造成永康、歸仁、仁德、東區積水為患。（圖／記者林悅翻攝）

不過台灣附近的風向呈現分流，中南部在分流區，風速近岸又更為減弱，有速度輻合的可能，另外再配合陸風往沿海流動的輻合，具有局部環流的動力機制，台灣本身則是位於低層較為暖濕的對流不穩定環境，最後加上可能位於大陸上深槽前，高層具有輻散條件，幾個條件加起來讓今天清晨的對流發展的特別旺盛，也就造成了強降雨現象。

吳聖宇說，預估這波降雨到中午過後應該會較為減緩，但是今天深夜到明天清晨中南部可能要注意是否又來一次這樣的對流發展狀況。

他說，明天之後則要開始留意柯羅莎颱風北上引進的較強西南風情況，本周天氣持續不穩定，提醒大家特別注意，尤其是中南部的朋友務必小心。