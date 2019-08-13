快訊／台南「豪雨紫爆大淹水」　黃偉哲緊急宣布：今停班停課

▲豪雨炸中南部。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

台南市長黃偉哲在臉書表示，由於豪雨造成多處道路淹積水，以致通行困難，台南市政府宣布今天（13日）全日停止上班上課一天。

豪雨特報：彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣

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大雨特報：苗栗縣、台中市、南投縣、台東縣

黃偉哲稍早清晨5時45分在臉書發文說，因應0813豪雨，台南市災害應變中心今晨5時30分調升為二級一階開設，市府各局處及台南市後備指揮部等機關已進駐永華災害應變中心，執行各項災害應變處置工作。他指出，若有淹積水區域，請通報110、119及1999專線；天雨路滑，也請市民朋友出門注意交通安全。

但許多網友不滿留言，「重點有沒有要停班停課」、「市長，我家外面整個大淹，清東西都來不及，請問要怎麼上班」、「淹水成這樣還要上班上課嗎」、「今天郵局新人報到欸⋯我家崑山前面根本汪洋一片是要怎麼去」、「都下了一夜了，0530才開設災害應變中心，真懷疑台南市還有市長嗎」。

而黃偉哲也緊急在6時29分表示，「親愛的市民朋友：由於豪雨造成多處道路淹積水，以致通行困難，台南市政府宣布今（8/13）日全日停止上班上課一天。」

▼黃偉哲6時29分宣布停班停課。（圖／翻攝黃偉哲臉書）

▼黃偉哲5時45分發文被罵爆。（圖／翻攝黃偉哲臉書）

▼ 台南今停班課。（圖／點圖可放大／翻攝行政院人事行政總處網站）

有網友在「爆廢公社」臉書社團，貼出一名網友的Instagram限時動態，寫道「台南大灣已經可以游泳了」。影片中，只見一名男子以蛙式在淹水的馬路上游泳，從一旁停放的車子可知水淹一個輪胎高。

氣象局今晨對中南部11縣市發布豪大雨特報，西南風影響易有短時強降雨，今彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨發生的機率，苗栗、台中、南投地區及台東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲；連日降雨，山區慎防坍方及落石。

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▼台南一名男子以蛙式在淹水的大灣馬路上游泳，從一旁停放的車子可知水淹一個輪胎高。（圖／翻攝爆廢公社臉書社團）

▼台南當天累積雨量呈現「一片紫爆」。（圖／氣象局）