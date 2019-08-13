國家級警報連發！中南部「恐怖密集落雷圖」曝　吳德榮：周日前防劇烈天氣

▲彭啟明貼出一段影片，「20秒看過去12小時中南部閃電雷擊強對流的發展」。

記者陳俊宏／台北報導

大雷雨夜襲中南部，中央氣象局連續發「國家級警報」，台南市緊急宣布停班停課一天！天氣風險公司總經理彭啟明貼出閃電落雷監測網的圖片表示，落雷分布密度非常高。氣象專家吳德榮說，今天（13日）至周日（18日）盛行「西南季風」，低層水氣多，大氣對流不穩定度提高，迎風面中南部有局部陣雨或雷雨，有激發「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨、龍捲風…）的能力，並有連日大量降雨的潛勢。

豪雨特報：彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣

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大雨特報：苗栗縣、台中市、南投縣、台東縣

▼彭啟明貼出今晨落雷分布圖，只見台中以南出現密密麻麻的落雷，看起來十分恐怖。（圖／翻攝彭啟明臉書）

彭啟明稍早在臉書說，中南部雷雨交加，建議大家如果聽到雷聲請入室內，避免逗留在戶外，也要注意各種防雷措施；不少地方已經有淹水情境，要注意安全，建議如果可以，等雷雨減弱再外出會較合適。

彭啟明也貼出落雷分布圖指出，「白色的是天氣風險團隊的閃電落雷監測網的落雷分布，密度非常高。」只見圖上，台中以南出現密密麻麻的落雷，看起來十分恐怖。他也貼出一段影片，「20秒看過去12小時中南部閃電雷擊強對流的發展」。

▼吳德榮貼出最新歐洲模式模擬周日晚間8時850百帕高空圖。（圖／翻攝「三立準氣象·老大洩天機」）

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄提到，自利奇馬颱風離開後，從10日起季風低壓環流的「西南季風」開始影響台灣，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式，模擬周日晚間8時850百帕高空圖顯示，周六（17日）前雖有多日柯羅莎颱風在季風低壓環流內移動，但並未干擾西南季風持續影響台灣的型態，而季風低壓變化緩慢，符合「行星尺度」系統的特性。

吳德榮表示，季風低壓西南季風的風速及垂直風切（動力不穩定度），雖不及梅雨季的西南氣流（≧30浬／時），但季風低壓內的大氣，低層暖、濕其對流不穩定度猶勝梅雨季，故激發「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨、龍捲風…）的能力，以及帶來連日大量降雨的潛勢與梅雨季類似，應特別注意。

吳德榮說，今晨在南部有「劇烈天氣」（雷擊、強風及瞬間強降雨）發生，台南、高雄多處達豪雨標準；最新模式模擬顯示，今至周日盛行西南季風，低層水氣多，大氣對流不穩定度提高，迎風面中南部有局部陣雨或雷雨，有激發「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨、龍捲風…）的能力，並有連日大量降雨的潛勢。

▲▼豪雨炸中南部。（圖／氣象局）

氣象局清晨連發「大雷雨即時訊息」，地點包括台南市、高雄市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣和台東縣，甚至對台南市、高雄市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣發布國家級警報的「災防告警訊息」。

氣象局今晨對中南部11縣市發布豪大雨特報，西南風影響易有短時強降雨，今彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨發生的機率，苗栗、台中、南投地區及台東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲；連日降雨，山區慎防坍方及落石。

氣象局指出，今天氣與12日類似，西南風影響，中南部地區、台東南端持續有短暫陣雨或雷雨，清晨至上午短時強降雨現象依舊明顯，下半天起雖然雨勢有緩和的趨勢，但仍會不定時下起雨，其他地區大致為多雲、午後有局部雷陣雨；溫度方面，各地高溫約32到35度，大台北及台東溫度可能來到36度以上。

▲▼今雨區預報圖顯示，中南部整天都有雨。（圖／氣象局）