快訊／大雷雨襲彰化雲林嘉義　彭啟明示警：很劇烈對流胞在西部外海

▲大雷雨持續侵襲中南部。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中南部大雷雨還沒停！中央氣象局對彰化縣、雲林縣、嘉義縣發布「大雷雨即時訊息」，持續時間至今天（13日）上午9時。天氣風險公司總經理彭啟明在臉書提醒，「我們的閃電網已經看到很劇烈的對流胞在西部外海，提醒朋友們，外出一定要注意安全，聽到雷聲請入室內。」

豪雨特報：彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣

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大雨特報：苗栗縣、台中市、南投縣、台東縣

根據氣象局觀測，最近一小時全台累積雨量前十名幾乎都在雲林縣，水林鄉70毫米、口湖鄉67毫米、四湖鄉56.5毫米、元長鄉54毫米。

氣象局今晨對中南部11縣市發布豪大雨特報，西南風影響易有短時強降雨，今彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨發生的機率，苗栗、台中、南投地區及台東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲；連日降雨，山區慎防坍方及落石。

氣象局指出，今天氣與12日類似，西南風影響，中南部地區、台東南端持續有短暫陣雨或雷雨，清晨至上午短時強降雨現象依舊明顯，下半天起雖然雨勢有緩和的趨勢，但仍會不定時下起雨，其他地區大致為多雲、午後有局部雷陣雨；溫度方面，各地高溫約32到35度，大台北及台東溫度可能來到36度以上。

▼彭啟明提醒，「我們的閃電網已經看到很劇烈的對流胞在西部外海，提醒朋友們，外出一定要注意安全，聽到雷聲請入室內。」（圖／翻攝彭啟明臉書）