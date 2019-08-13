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超狂大雷雨下爆中南部！西南風還要再襲...　「下波降雨熱區、時間點出爐」

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記者賴文萱／台北報導

受到西南風影響，13日起大雷雨徹夜狂襲中南部地區，氣象局持續發布豪、大雨特報，台南更因淹水災情嚴重緊急宣布停班課。氣象局表示，今天下半天之後，苗栗以南地區降雨情況會緩和，不過，下一波如清晨一樣的劇烈降雨預估落在15日下半天至16日一整天，屆時中南部地區仍要慎防短時強降雨。

▲▼累積雨量圖。（圖／中央氣象局）

▲大雷雨狂襲中南部，許多地區累積雨量紫爆，台南緊急宣布停班課。（圖／中央氣象局）

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▲台南市豪大雨造成永康、歸仁、仁德、東區積水為患。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南徹夜大豪雨，造成永康、歸仁、仁德、東區積水為患。（圖／記者林悅翻攝）

氣象預報員陳伊秀表示，13日受到西南風帶入豐沛水氣影響，今天降雨集中在苗栗以南，其中時雨量前三名分別是屏東縣春日鄉，在清晨6:30-7:30，時雨量飆至115.5毫米，另外，台南市歸仁區在凌晨2:50-3:50，時雨量也達111.5毫米，高雄茄萣區在清晨4:10-5:10，時雨量也來到85.0豪雨。在日累積雨量部分，台南市歸仁區也累積279.5毫米驚人雨量。

氣象局指出，苗栗以南地區白天起雨勢跟清晨相比已慢慢減弱，下半天之後，水氣過了，降雨情況就會明顯緩和。但在18日之前，大致都是西南風天氣型態，只要水氣一多，中南部還是會有類似今天清晨到白天這段劇烈降雨。

▲▼今年第10號颱風「柯羅莎」襲日。（圖／翻攝自日本氣象廳）

▲今年第10號颱風「柯羅莎」15、16日侵襲日韓，大低壓帶水氣被帶上，中南部要再防短時強降雨。（圖／翻攝自日本氣象廳）

氣象局表示，隨著柯羅莎15、16日進入日本九州的北上過程，大低壓帶順著北抬，南邊水氣也跟著被拉上來，預估下一波劇烈降雨時間將落在15日下半天16日一整天，屆時中南部地區要再度慎防短時強降雨發生。

其他北部、東半部地區，到19日之前都是維持上午多雲到晴的悶熱天氣，午後山區、近山區地方則要留意午後雷陣雨發生，但預估雨勢不會太明顯。

▲▼一週下雨熱區、時間點。（圖／翻攝自天氣風險）

▲周二至周三西南風較弱，降雨集中在清晨至上午，但周四、五西南風再度增強，中南部再度慎防短時強降雨。（圖／翻攝自天氣風險）

天氣風險公司則表示，利奇馬颱風走了之後，西南季風由東邊的柯羅莎颱風接手，持續影響台灣。周二、周三由於柯羅莎颱風移動仍緩慢，台灣附近西南風稍減弱，中南部各地在清晨至上午容易有雷陣雨，北部、東半部的山區午後有零星雷雨。

但周四、周五，隨著柯羅莎颱風侵襲日本，台灣附近西南風再增強，中、南部全日有雨，山區會有比較大的累積雨勢；北部、東半部高溫炎熱，容易有焚風效應發生。

這一陣子太平洋高壓又躲回中太平洋，西太平洋就是西南季風主導的天氣型態，類似天氣可能還要持續一周。

▲台南徹夜大豪雨，造成永康、歸仁、仁德、東區積水為患，多處傳出淹水災情。

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關鍵字：西南風,氣象局,氣象雲,豪雨特報,大雨特報,大豪雨

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