贈票／懶得鳥你特展 夏日瘋狂開展

App小組／活動報導

粉絲們看過來！擁有眾多粉絲的日本人氣貼圖明星，使用頻率超高的神煩貼圖「懶得"鳥"你」首次大型個展就要在台灣登場囉，除了超有趣展覽，他們還要與大家一同慶祝五周年生日！是鳥粉們絕對不能錯過的盛宴！現在只要下載ETtoday星光雲App，就有機會免費抽門票，一人中獎兩人同行，炎炎夏日一起進場感受超卡哇伊的「懶得鳥你」特展！

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▲懶得鳥你特展場景。（圖／主辦單位提供）

呆萌的臉孔、圓滾滾的魔力身材，還有超無厘頭的舉動和讓人理智線斷掉的對話，一舉一動令人不得不喜歡。懶得鳥和其他角色從手機螢幕直接躍入真實世界，絕對讓你直呼可愛，一拍上癮！展場除了播出特製動畫，還有多款經典貼圖對話框可以拍照，快約朋友一起來感受今年夏天最萌特展！此外，還有特殊視覺效果打造霧幕投影，穿梭虛擬的投影，打造新奇夢境世界！更結合耳熟能詳的童話故事，獨家呈現童話書場景，讓大人小孩一同FUN暑假！

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▲懶得鳥你特展場景。（圖／主辦單位提供）

【懶得"鳥"你 特展】

展覽日期：108年6月29日(六)至108年9月15日(日)

展覽地點：新光三越台北站前店13F(台北市中正區忠孝西路一段66號)

展覽時間：每日 11:00~18:00 (17:30停止售票及入場)

【活動方式】

◎步驟1：下載《ETtoday星光雲》App （點我下載）。

◎步驟2：

開啟《ETtoday星光雲》App，點選左上角摺疊選單入口（三條橫線），即可展開側欄；立馬進入「懶得鳥你特展門票」，填留資料，馬上行動！

◎步驟3：請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

【贈票活動資訊】

◎活動時間： 8月13日至8月17日2359止。

◎得獎獎項： 懶得鳥你特展門票。〈以手機號碼為準〉。

◎活動方式： 活動小組隨機抽出中獎者。

◎兌領方式： 於活動結束後將票券寄送給得獎者，依網友報名資訊中所填寫的地址寄出，個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈獎寄送，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~