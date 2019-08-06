贈獎／夏天最熱血的路跑　HOME RUN跑起來！抽門票囉～

App小組／綜合報導
▲2019 HOME RUN跑起來！（圖／主辦單位提供）
ETtoday幫廣大粉絲們謀福利，現在只要下載新聞雲App，參加活動就有機會抽「HOME RUN跑起來！」路跑門票，「HOME RUN跑起來！」在前一屆有大約上千人左右參加本路跑活動，也成為了是最廣受好評的親子路跑之一，主辦單位在今年的11月更是在三重區大台北都會公園擴大舉辦，除了培養民眾健康運動的風氣，還特別跨界與台灣知名棒球隊合作，本活動為了讓全家大小攜家待眷一起來參與活動，組別分為3K親子組、5K熱血組及9K Power訓練組。當天知名棒球明星球員將會親自領軍小小棒球體驗營，現場還有有趣且風靡兒童界的趣味樂園現身迷你快閃派對村，小朋友最愛的超大氣墊、闖關活動、可愛數字怪物人偶見面會...等，各項趣味活動將引領小朋友們一起參與這場冒險，爸爸媽媽快帶小朋友來參加，一起體驗健康又開心的親子同樂周末吧！
活動地點：大台北都會公園(捷運三重站出口)
活動日期：108年11月16日(星期六)
營業時間：上午08:00-12:00
【活動方式】
◎步驟1：下載《ETtoday新聞雲》App （點我下載）
◎步驟2：
開啟《ETtoday新聞雲》App，點選下方中間活動選項，即可進入活動頁面；立馬點選「 點我抽HOME RUN跑起來！路跑門票」，填留資料，馬上行動！
▲HOME RUN跑起來！-活動方式 步驟2。（圖／網路截圖）
◎步驟3：
請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！
▲HOME RUN跑起來！-活動方式 步驟3。（圖／網路截圖）
【贈票活動資訊】
◎活動時間：8月6日至8月11日23:59止
◎得獎獎項：《2019 HOME RUN跑起來！》門票
一人限領一組〈以手機號碼為準〉。
◎活動方式：填寫報名資料即有抽獎資格，活動小組隨機抽出中獎者。
◎兌領方式：於活動結束後將票券寄送給得獎者，依網友報名資訊中填寫的地址寄出，個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈獎寄送，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。
主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。
若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱 et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~