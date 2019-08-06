贈獎／夏天最熱血的路跑　HOME RUN跑起來！抽門票囉～

想靠運動瘦腿的女孩們應該都知道，最難瘦的地方就是「小腿」了！常常一個練不好還可能變成粗壯的肌肉小腿，對腿部整體線條來說影響很大，視覺比例也會搞砸，今天就來教大家幾個針對小腿的拉伸動作，在家中就能輕鬆練習，而且就算是肌肉腿也能變細喔！