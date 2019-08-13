爆吳敦義手上握有韓國瑜喝酒照　黃光芹：陳宏昌穩贏

▲韓國瑜。（資料照／記者賴君欣攝）

記者張乃文／綜合報導

前國民黨立委陳宏昌日前提到，「國民黨怎麼可以提名一個整天打麻將、吃喝玩樂抱女人的總統候選人？」而高雄市長韓國瑜則說「那已經是20年前的事情了，今天的我已經不一樣了」，更要陳宏昌三天內道歉否則將提告。但資深媒體人黃光芹表示，有媒體人證實過，說國民黨主席吳敦義手上有韓國瑜喝酒照片。她更說，如果韓國瑜真的提告「我覺得穩贏的」，證人很多，只是看人家講不講。

黃光芹12日在政論節目上指出，在1990年代，陳宏昌擔任過3任立委、韓國瑜也是3任，差不多在那時候兩個人是同事。她說，陳宏昌相當了解酒國文化，所以她認為陳宏昌講的跟韓國瑜自己承認的沒什麼兩樣。

關於陳宏昌遭到黨部開除黨籍一事，黃光芹說，除非陳宏昌自己是國民黨，卻支持他黨的總統候選人，在開除黨籍上或許還有一些正當性。她也談到，如果韓國瑜真的提告、官司真的訴訟了，陳宏昌可以現身說法，親眼看到什麼及為什麼指控韓國瑜抱女人。更說，陳宏昌在這個官司上「我覺得穩贏的」，證人很多，只是看人家講不講。

另外，韓國瑜日前坦言，年輕時確實有一段放縱的歲月，「我從來不諱言，也不逃避這段過去，抽菸、喝酒、打麻將、不認真，我自己公開承認過很多次」強調「那已經是20年前的事情了，今天的我已經不一樣了」。黃光芹質問吳敦義，若說陳宏昌講的不對那是否要開除韓國瑜？

黃光芹爆料，據她了解，吳敦義手上有兩種東西 一種是經過她採訪的政治獻金，「他們手上握有韓國瑜親簽單」，另一個則是她聽到不少傳聞，吳敦義手上有韓國瑜喝酒照片。

其他人也看了這些...

► 陳宏昌批韓國瑜吃喝玩樂抱女人 蘆洲區黨部決議開除！

► 陳宏昌批吃喝玩樂、抱女人 韓國瑜要求3天內道歉否則提告

► 國民黨蘆洲黨部斬陳宏昌最重開除黨籍 考紀會下午2點登場