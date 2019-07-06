「台東靚好禮」拓展國際市場　清真認證業者食品展獲青睞

▲「台東靚好禮」參加台北國際食品展，現場銷售金額超過25萬。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／台東報導

由台東縣政府輔導業者取得清真認證，成功輔導14家業者，共101項產品通過認證，除了滿足國內穆斯林需要，更積極搶攻東南亞及中東穆斯林市場，帶領多家業者參加2019年台北國際食品展、香港國際旅展（ITE）等國際展會，展現台東靚好禮魅力，受到日本、新加坡、馬來西亞等多國買主青睞。

取得清真認證14家業者為德朱利斯國際食品有限公司、東太陽農產行、大百吉商號、芳揚行、東軒坊、東台灣農特產行、連記茗茶、東傑茶行、林旺產業有限公司、正一茶園、鹿嵿記休閒茶莊、台東地區農會食品加工廠、率馬企業有限公司、祥銓農創有限公司；涵蓋茶葉、稻米、芒果、薑黃、紅藜、小米等多項臺東特色作物及加工產品，許多廠商在參展完後接到國內外企業洽詢及訂單，逐漸打開海外市場的契機。

今年台北國際食品展共有10家廠商以「台東靚好禮」品牌形象參展，提高參展曝光度及效益，吸引6,000人次到場參觀，共計洽商約900次數，現場銷售金額超過25萬，後續促成百萬交易，透過食品展延伸通路觸角，協助拓展外銷市場，展現台東靚好禮魅力。在香港旅展期間，鹿嵿記休閒茶莊表示除了當地民眾詢問、預購外，也有同時參加展覽活動的其他國家穆斯林業者前來詢問、試飲，並對台東特色茶紅烏龍茶很感興趣，當下即購買當樣品，後續還在洽談合作事宜。另有香港民眾看到清真認證前來試飲、選購。

台東縣長饒慶鈴特別提到，台東農特產都很優質，但品牌要打進國際市場，一定要做最好的準備，要符合國際市場認證的需求。透過循序漸進的輔導方式引導業者取得清真認證，希望從強化生產者之產品自主管理責任，配合清真認證的相關制度，取得進入清真市場的門票，形塑強調台東在地優質出產形象，讓「台東品牌」深植人心，以推廣至國內外各式通路，未來在台灣的穆斯林族群便能輕鬆選購台東優質的產品，也為未來進入國際清真市場打下基礎。