亞太國際棒球訓練中心發現秋行軍蟲　市府緊急動員防治

▲台南市農業局會同安南區公所及台南農改場人員，至現場協助進行噴藥防治處理，經施藥後現場將懸掛費洛蒙誘蟲器。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府工務局，7月17日進行亞太國際棒球訓練中心草皮修整時，施工單位發現可疑鱗翅目害蟲，隨後立即通報農業局前往處理，經會同農委會台南區農業改良場現勘取樣蟲體，18日經台南場鏡檢鑑定，證實為秋行軍蟲，其捕獲樣本尚有斜紋夜蛾及分秘夜蛾，為我國在玉米田區外第一次之秋行軍蟲確診案例。

台南市安南區公所及台南農改場18日下午立即調派人力至球場調查為害情形，並釐清球場周圍高風險寄主作物受害狀況，球場外圍僅發現一處約0.3公頃面積玉米田區，但未發現秋行軍蟲為害。

經確診秋行軍蟲為害的球場將劃設0.38公頃的管制區，並懸掛警告牌。農業局於19日會同安南區公所及台南農改場人員，至現場協助進行噴藥防治處理，經施藥後現場將懸掛費洛蒙誘蟲器，並於施藥後7天再次調查秋行軍蟲為害狀況，倘未發現該蟲即解除列管。

因台南市自7月26日起，將於該球場將舉辦「2019年U12世界少棒賽」，為使比賽場地臻至完善，於19日防治後，工務局及現場施工單位除配合相關防治措施外，將持續進行球場草皮撫育，務求於球賽開幕前完成防治工作，以利比賽順利進行。