暴雨狂襲台中！水花「濺起超巨浪」騎士雨瀑中遭灌頂　馬路淹成河+人孔蓋狂噴

記者陳玉、林昱萱／台中報導

受到西南風影響，台中接連降下暴雨，其中西屯區河南路二段、公益路二段交叉口，不僅水淹成河，就連路面上濺起的水花，也都險些將路過的騎士滅頂，就連人孔蓋也是水柱狂噴，乍看之下好像快要衝起來，畫面相當驚悚。

▲暴雨淹成河一般。（圖／記者陳玉翻攝，下同）

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劇烈的降雨讓不少地區都傳出淹水情況，其中台中南屯區五權西路（高速公路涵洞下）往郊區方向，目前除上高速公路外，其餘車道全封，而西屯區多處也傳出淹水情況，從畫面可見，馬路已經淹成一條小河，騎士們在雨中騎車變得更加艱難，而路面上濺起的水花也宛如巨浪一般，相當駭人。

對此，台中市長盧秀燕表示，「因受西南風水氣影響，市府已成立三級防災應變小組，秀燕與相關局處會勘防災中。」而她也特別提醒大家要注意安全，「目前本市中興抽水站已於上午7點32分開始運作，其餘抽水站人員已就定位待命。提醒市民朋友需注意安全，並特別加強戒備。

另外，氣象局表示，13至18日（周二至周日）未來一周都受西南風影響，中南部地區持續有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率。因此，仍需多加防範豪雨造成的災情，並注意用路、行車安全。

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