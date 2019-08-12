青銀求職好時機　竹市徵才活動釋520個職缺

▲「職涯樂齡 青銀共榮」徵才活動，釋出520個職缺。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為協助中高齡民眾投入職場，新竹市政府與勞動部勞動力發展署桃竹苗分署新竹就業中心聯合舉辦「職涯樂齡 青銀共榮」企業現場徵才活動，將於本(8)月13日(二)上午10時至下午2時在新竹市東區區公所3樓大禮堂(新竹市民族路40號)登場，現場邀請友善中高齡的21家優質廠商，釋出520個職缺，新竹市長林智堅鼓勵中高齡朋友鎖定目標職缺預作準備，到活動現場爭取工作機會。

本次友善職場徵才活動，參與廠商包含三井資訊、中國砂輪、美商德盟、三商餐飲、台灣大創等21家中高齡友善職場廠商，並提供電腦維修工程師、空間設計規劃師、廠務、儲備幹部、門市人員等520職缺，現場亦有企業專人解說，提供最新求職、職缺等第一手相關訊息，讓求才者能夠更加順利投入職場。

林智堅表示，中高齡朋友具有豐富的人生職場經驗，抗壓性及工作穩定度都相當不錯，鼓勵保持終身學習力，發展職涯第二春。勞工處長黃錦源說明，將對的人放在對的位置上是勞工處努力的方向，為鼓勵中高齡朋友人力資源再創新，引領年輕世代共創、共榮，特別與新竹就業中心合作辦理此次現場徵才活動，希望中高齡的朋友可以在職場中繼續發光發熱，非常歡迎所有想找工作的人來到現場，多加瞭解職缺內容與最新資訊。

新竹市勞工處提醒，徵才職缺已上網 (https://reurl.cc/eqxVm) 提供民眾搶先看，竭誠歡迎有意求職、轉職民眾，踴躍參加。各項就業服務最新活動訊息，可上勞動部勞動力發展署桃竹苗分署徵才活動E網 (https://www.jobs.org.tw/) 、台灣就業通(www.taiwanjobs.gov.tw) 。如欲進一步瞭解各項就業服務內容，請撥打市府1999服務專線或洽勞工處就業服務科03-5324900分機37。