結合五所大學資源　竹市勞工大學開跑

新竹市新竹市政府首次整合在地產官學研推出「勞工大學」

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為促進青年職涯發展，鼓勵勞工多元職能發展，新竹市政府首次整合在地產官學研，包括聯合全市五所大學、工會農會等團體資源，推出「勞工大學」免費學習課程，內容包括設計工具與流程、程式設計機器人課程、觀光會展、創新創業、身心調理5大職類，邀民眾運用免費資源提升職能、培養興趣或運動紓壓，轉化為職場的正面能量。新竹市長林智堅邀請青年及勞工朋友踴躍報名，把握學習精進機會，提升創新職能。

「為了夢想，上課吧！」今日勞工大學開跑記者會，新竹市副市長沈慧虹表示，人最可怕的是沒有選擇的機會，為滿足勞工專業的精進以及發展興趣的可能，讓勞工有選擇、後悔而再選擇的權利，首次推出「勞工大學」，除了原有的勞工學苑、工會勞動教育以外，更連結本市5所大專院校資源，為勞工開辦專業職能學苑，給青年以及勞工一支槓桿，讓他們可以撐起自己的人生。

29歲的陳柏瑀分享他的斜槓經驗，「相較於單一職業，多重職業的生活讓人更滿足，因為能在保持收入的同時發展更多自我，成為一個真正幸福的人！」竹科工程師的他，由於個人的興趣及對香山社區的感念，興起活化老家70年蚵寮的念頭，與妹妹共同經營「有村光蔭早午餐店」。適逢竹市推動田園城市計畫，在附近規劃完善賞蟹步道、香山親子館以及青青草原溜滑梯等，帶來不少人潮。「從事喜愛的事與賺錢並不衝突，只要重拾自己的喜好，在成長中獲得滿足，就愈有動力精進，離幸福就愈來愈近！」他呼籲青年朋友若還沒想到自己要什麼或興趣，可以參加本次新竹市勞工大學的課程，尋求多元職能並提升自己的競爭力！

新竹市政府勞工處長黃錦源表示，首次連結本市5所大專院校開辦的專業職能學苑，涵蓋設計工具與流程、程式設計機器人課程開發、觀光會展、創意創新創業及身心調理等5大職類，將有100場次200小時的課程，課程時間多在假日或晚上，沒有資格限制，歡迎有興趣的民眾報名參加。更好康的是，上課達一定時數者，各校將依規頒以學分證明，方便大家未來的進修。

8月3日起首先開課的交通大學，推出基礎設計工具與流程教學課程，以業界所使用之設計工具軟體為基礎，學習基本設計思維，協助勞工提升專業技能。8月5日起中華大學觀光會展職類開課，是培養職場實務正確認知，並學習活動專業規劃與管理能力的好機會。玄奘大學開設創意創新創業課程，幫助學員了解創業前應具備的相關知能。元培醫事科技大學則是以實務操作為主、基礎學科與民俗調理業法規教育為輔的傳統整復推拿技能培訓。清華大學因應12年國教新課綱，推出程式設計機器人課程開發，有志朝向程式設計文教事業就業或創業的人切莫錯過。

黃錦源表示，勞工學苑開辦20班多元課程，包括與新竹市農會合作的「多肉植物盆栽設計組合班」，讓學員體驗植物的盆景設計，享受創造的樂趣。還有廣受歡迎的排舞、有氧、瑜珈、烘焙、手作皮飾DIY及金屬美學工藝入門創作等，頗受好評，皆已額滿。專業職能學苑歡迎有興趣的勞工朋友踴躍報名(網址為http://bit.ly/2XNfQF9)，或電洽（03）5153383。