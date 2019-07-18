竹科夏日聯合徵才　身障、中高齡也有工作機會

▲「科技業企業現場徵才活動 」，有34家廠商參與設攤。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署、科技部新竹科學工業園區管理局及新竹榮民服務處，於今(18)日在新竹科學園區尼尼生活館，聯合舉辦「科技業企業現場徵才活動 」，34家廠商參與設攤，共釋出1,130個職缺，新竹市長林智堅表示，新興智慧科技的應用擴展，竹科大廠積極徵才，祝福巿民朋友尋得適合工作。

今年27歲的牟先生，年初剛從澳洲打工度假回來，曾經在旅遊業以及餐飲業服務，這是第一次參加現場徵才活動，目標是能找到一份常日班的穩定工作。同年的林小姐是聽障朋友，她透過市政府就業關懷服務員的協助，順利完成昕琦科技的面試。昕琦科技製造部張協理表示，公司對新進員工只要任職滿一定期間，會提供留任獎金。林小姐也成功錄取昕琦科技技術員職缺。

智邦科技管理師赫先生表示，今天的徵才活動很順利，公司希望能找到有相關經驗，大新竹地區在地的民眾，近半年來在人才招募上獲得新竹就業中心相當大的協助，公司也進用了許多中高齡的員工，歡迎大新竹地區在地朋友加入智邦科技。

新竹市政府勞工處長黃錦源表示，把對的人放在對的位置上，讓求職者都有發光的機會，各項就業服務最新活動訊息，可上勞動部勞動力發展署桃竹苗分署徵才活動E網(https://www.jobs.org.tw/)、台灣就業通(www.taiwanjobs.gov.tw)。如欲進一步瞭解各項就業服務內容，請撥打市府1999服務專線或洽勞工處就業服務科03-5324900分機37。